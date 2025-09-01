Hellenic Train: Αμαξοστοιχία παρέσυρε κοπάδι ζώων που εισήλθε στη γραμμή- Καλά στην υγεία τους οι 400 επιβάτες

Η αμαξοστοιχία IC55, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, ακινητοποιήθηκε προσωρινά λίγο μετά την περιοχή της Αλιάρτου καθώς παρέσυρε κοπάδι ζώων που εισήλθε στη σιδηροδρομική γραμμή.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, από το περιστατικό προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην αμαξοστοιχία, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι 400 επιβάτες, καθώς και το προσωπικό της Hellenic Train, είναι καλά στην υγεία τους.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, το προσωπικό της αμαξοστοιχίας προέβη στην ασφαλή συνέχιση του δρομολογίου προς Αθήνα, με καθυστέρηση 95 λεπτών. Κατά τη διάρκεια της αναμονής εντός του κλιματιζόμενου συρμού, το προσωπικό της Hellenic Train παρέμενε διαρκώς κοντά στους επιβάτες, προσφέροντάς τους νερό και παρέχοντας συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του περιστατικού.

Αποζημιώσεις

Η Hellenic Train ενημερώνει επίσης ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου τους, με τους παρακάτω τρόπους:

Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.