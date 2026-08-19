Γρεβενά: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγριογούρουνα και ανετράπη – Στο νοσοκομείο η οδηγός

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Είναι μη σου τύχει. Τροχαίο ατύχημα εξαιτίας της παρουσίας αγριογούρουνων στο οδικό δίκτυο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (18/8) στον δρόμο που συνδέει την Παλιουριά με τη Δεσκάτη, στα Γρεβενά.

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγριογούρουνα και ανετράπη

Το περιστατικό συνέβη όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγριογούρουνα που διέσχιζαν εκείνη την ώρα το οδόστρωμα.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Η γυναίκα διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου και νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας της ευτυχώς να βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Το συγκεκριμένο συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών, καθώς η διέλευση κοπαδιών αγριόχοιρων στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα αποτελεί συχνό φαινόμενο, εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.