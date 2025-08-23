Φωτιά στην Θεσπρωτία – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Ράγιο Θεσπρωτίας.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112. «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Ράγιο Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.