Φωτιά στην Αχαΐα – Σηκώθηκαν και 4 εναέρια μέσα 

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Μιτζαίικα Αχαΐας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.