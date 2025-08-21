Φωτιά στην Αχαΐα – Σηκώθηκαν και 4 εναέρια μέσα Enikos Newsroom 12:30, Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 κοινωνία Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Μιτζαίικα Αχαΐας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. 