Έξι προσαγωγές σε συγκέντρωση στο πάρκο Ελευθερίας

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε έξι προσαγωγές στο πάρκο Ελευθερίας το απόγευμα της Τετάρτης (7/10), καθώς είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη. Η συγκέντρωση απαγορεύτηκε με εντολή της ΕΛΑΣ, λόγω της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα.

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συγκέντρωση πλατεία Ελευθερίας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε έξι προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το απόγευμα της Τετάρτης (7/10) στο πάρκο Ελευθερίας.
  • Στο σημείο ήταν προγραμματισμένη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, για τα τρία χρόνια από την 7η Οκτωβρίου.
  • Ωστόσο, οι δημόσιες συναθροίσεις είχαν απαγορευτεί με εντολή της ΕΛΑΣ λόγω της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα.

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Σε έξι προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το απόγευμα της Τετάρτης (7/10) στο πάρκο Ελευθερίας.

Στο σημείο ήταν προγραμματισμένη για σήμερα συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη για τα τρία χρόνια από την 7η Οκτωβρίου.

Ωστόσο, με εντολή της ΕΛΑΣ έχουν απαγορευτεί όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και μηχανοκίνητες πορείες, έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης (8/10), λόγω της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα.

Οι αστυνομικοί δεν επέτρεψαν σε αυτά τα άτομα να προσεγγίσουν το πάρκο Ελευθερίας και προχώρησαν στην προσαγωγή τους.

 

 

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