Επιστρέφει στον Άρειο Πάγο η υπόθεση της δολοφονίας της Έφης Τσιχλάκη

Έχουν περάσει περίπου 9,5 χρόνια από τον Μάρτιο του 2016 που βρέθηκε νεκρή σπίτι της η 47χρονη Έφη Τσιχλάκη και η υπόθεση της εκδίκασης του συζύγου της που κατηγορείται για την δολοφονία της έχει εξελιχθεί σε θρίλερ.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, η Εισαγγελέας Εφετών κατέθεσε στον Άρειο Πάγο αίτημα αναίρεσης της απόφασης του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Χανίων με την οποία επιβλήθηκε στον καταδικασθέντα σύζυγο με ψήφους 4 έναντι 3, ποινή κάθειρξης 15 ετών ενώ – σύμφωνα με πληροφορίες – οι 3 δικαστές πρότειναν την ισόβια κάθειρξη.

Στην πρώτη δίκη, το δικαστήριο κατά πλειοψηφία 4 έναντι 3 πείστηκε πως ο γυναίκα αυτοκτόνησε και ο κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος. Κατά αυτής της απόφασης άσκησε έφεση ο Εισαγγελέας Εφετών υποστηρίζοντας – μεταξύ άλλων – πως η 47χρονη ήταν αδύνατον να αυτοκτονήσει καθώς είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι από την αριστερή πλευρά ενώ η ίδια ήταν δεξιόχειρας.

Έπειτα από αλλεπάλληλες αναβολές, τον Μάιο του 2022 το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο, τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ψήφους 5 υπέρ και 2 κατά, αλλά του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης του συμβάντος καλής συμπεριφοράς και καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκιση.

Ακολούθησαν αιτήματα αναίρεσης στον Άρειο Πάγο από τον κατηγορούμενο και την οικογένεια της Έφης Τσιχλάκη και το μεν αίτημα του καταδικασθέντα απορρίφθηκε αλλά έγινε δεκτό το αίτημα της οικογένειας.

Η δίκη στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Χανίων αποφασίστηκε να επαναληφθεί μόνο σε ότι αφορά στο θέμα της ποινής και εάν πρέπει να αναγνωρισθεί ελαφρυντικό και μετά απο συνεχείς αναβολές τον Ιούνιο του 2025, το Δικαστήριο με ψήφους 4 έναντι 3 απέρριψε το ελαφρυντικό και επέβαλλε στον καταδικασθέντα ποινή κάθειρξης 15 ετών .

Όμως η Εισαγγελέας Εφετών κατέθεσε στον Άρειο Πάγο και πάλι αίτηση αναίρεσης κατά της ποινής.

Την πληροφορία έκανε γνωστή ο εξάδελφος του θύματος Εμμανουήλ Αθανασίου αναφέροντας:

«Η υπόθεση της Έφης ΤΣΙΧΛΑΚΗ επιστρέφει στον Άρειο Πάγο! Η Εισαγγελέας Εφετών κατέθεσε χθες αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας. Η αίτηση αναίρεσης αφορά την απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου στα Χανιά για επιβολή ποινής φυλάκισης στον Κώστα Λεμενιτάκη 15 ετών – απόφαση που πάρθηκε με πλειοψηφία των 4 ενόρκων ενώ οι 3 δικαστές διαφώνησαν ψηφίζοντας ισόβια κάθειρξη. Να τονίσω εδώ ότι η οικογένεια μας δεν διαδραμάτισε κανέναν απολύτως ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη, η δικαστική λειτουργός έπραξε ανεξάρτητα και σύμφωνα με την συνείδηση της.»