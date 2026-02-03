Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών η τεράστια περιουσία του 27χρονου – Η κατάθεση της συντρόφου του και όσα λένε συγγενικά του πρόσωπα 

Συνεχίζεται το θρίλερ στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, με νέα στοιχεία και κρίσιμες πληροφορίες από την κατάθεση της συντρόφου του, αλλά και από μαρτυρίες συγγενών του θύματος, να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το σημείο όπου κρατούσαν όμηρο για ημέρες τον επιχειρηματία πριν τον εκτελέσουν στη Νέα Πέραμο αναζητούν οι αστυνομικοί. Μέλη της οικογένειάς του δηλώνουν ότι δεν είχε ενοχλήσει τόσο πολύ κάποιον, ώστε να φτάσουν στην απαγωγή και τη δολοφονία του.

Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών ήδη έχουν ζητήσει δεδομένα από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ενώ από το πόρισμα του ιατροδικαστή έμαθαν ότι οι δράστες εκτέλεσαν πισώπλατα το θύμα με 9 βολίδες στην πλάτη και μια χαριστική βολή στο κεφάλι, ενώ είχε χτυπήματα στα χείλη και το πρόσωπο, αλλά και υπολείμματα φαγητού στο στομάχι.

Θεωρούν ότι για περίπου μια εβδομάδα τον κράτησαν, απαιτώντας χρήματα, τη στιγμή που από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του επιμένουν ότι δεν τους είχε ενημερώσει για τυχόν προσωπικές ή οικονομικές διαφορές.

«Θέλω να τους βρω» λέει η μητέρα του 27χρονου

«Κρατιέμαι μέχρι να βρω ποιος το έκανε αυτό στο παιδί μου, μετά θα πάρω και εγώ τον δρόμο μου. Βρείτε μου μόνο ποιος το έκανε αυτό το άσχημο πράγμα στο παιδί μου, γιατί; 27 χρονών ποιον είχε πειράξει τόσο πολύ. Μόνο αυτό θέλω να μάθω και μετά θα πάω μαζί, δεν μπορώ άλλο. Δεν θέλω να νομίζει κανείς ότι φοβάμαι, θέλω να τους βρω» τόνισε η μητέρα του θύματος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Αποκαλύψεις».

Γείτονας του θύματος, σε ερώτηση για το εάν είχε δει κάποια ύποπτη κίνηση κάτω από την πολυκατοικία, είπε στην ίδια εκπομπή πως: «Όχι, τίποτα. Κι εμείς μόλις το μάθαμε, πέσαμε από τα σύννεφα. Κυκλοφορούσε πολύ άνετα στην Ελευσίνα. Τον είχα πετύχει με το αμάξι του, ούτε προστασίες έπαιρνε, ούτε τίποτα».

Στο μικροσκόπιο η περιουσία του 27χρονου

Παράλληλα, την Τρίτη έδωσε κατάθεση η σύντροφος του θύματος, ενώ το μυστήριο του εγκλήματος περιπλέκεται, καθώς κανείς δεν ζήτησε λύτρα από την οικογένεια.

Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, πάντως, εξετάζουν το ενδεχόμενο κάτι να μη πήγε σύμφωνα με το σχέδιο των δραστών. Δεν πήραν αυτό που ήθελαν ή το θύμα τους αναγνώρισε; Ο ιατροδικαστής, δεν βρήκε γενετικό υλικό κάτω από τα νύχια του θύματος που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών. Από την άλλη, η βαλλιστική εξέταση, μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει αποτελέσματα. Οι αστυνομικοί επικεντρώνονται στη συλλογή καταθέσεων αλλά και βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας.

Πάντως, κομβικό σημείο για τους αστυνομικούς είναι το αυτοκίνητο των δραστών, για το οποίο μέσω καμερών, προσπαθούν να διαπιστώσουν αν χρησιμοποίησαν το ίδιο όχημα την ημέρα της αρπαγής και την ημέρα που τον εκτέλεσαν.

Οι Αρχές ψάχνουν απαντήσεις για τους εκτελεστές και το κίνητρο ακόμη και στα περιουσιακά στοιχεία του επιχειρηματία. Όλα είναι στο μικροσκόπιο των ερευνών, απο την επαγγελματική δραστηριότητα, μέχρι τη μεγάλη κληρονομιά που είχε λάβει το θύμα από τον παππού του.

Σύμφωνα με συγγενικά του πρόσωπα, σε σχέση με τα πολλά χρήματα που είχε το θύμα, λένε πως δεν είχαν προέλθει από την εταιρεία του αλλά από χρήματα του παππού του.

Όταν ο παππούς του πέθανε, πριν από 2 χρόνια, του είχε αφήσει τεράστια περιουσία, που αφορούσε σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και ακίνητα. Μάλιστα, μέρος αυτής της κληρονομιάς είχε δεχθεί και ο πατέρας του, με τον οποίο το θύμα δεν είχε καλές σχέσεις. Αυτά τα πλούτη, οδήγησαν, σύμφωνα με τους οικείους του στο να πλησιάσουν τον 27χρονο άτομα που ενδεχομένως ήθελαν να τον εκμεταλλευτούν, όπως επίσης, έχτισε τις φιλίες του με βάση το χρήμα και έτσι έκανε κακές παρέες, όπως μετέδωσε το Star.

Η κατάθεση τη συντρόφου του

Η σύντροφος του 27χρονου, που ήταν και ο πιο κοντινός του άνθρωπος, καθώς και το πρόσωπο που ενημέρωσε τις Αρχές, φέρεται να κατέθεσε πως: «Δεν μπορώ να υποθέσω ποιος ήθελε το κακό του. Δεν ξέρω τίποτα και δεν μου είχε πει κάτι συγκεκριμένο».

Αναλυτικά, η σύντροφος του θύματος δέχτηκε έναν καταιγισμό ερωτήσεων από τα έμπειρα στελέχη του Ανθρωποκτονιών. Ήθελαν με κάθε λεπτομέρεια να μάθουν τις τελευταίες κινήσεις και επαφές του 27χρονου. Επίσης την ρώτησαν αν της είχε εκμυστηρευτεί κάποιον φόβο του ή ακόμη και απειλές που μπορεί να είχε δεχθεί.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι λογαριασμοί του 27χρονου στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς πριν από 3 χρόνια είχε πέσει θύμα hacking.

Τι είπε ο πατέρας του θύματος

Ο πατέρας του θύματος, μιλώντας στο Mega, ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και παραδειγματική τιμωρία των δραστών, ενώ αποκάλυψε πως η οικογένεια δεν είχε αντιληφθεί τίποτα ανησυχητικό πριν τη δολοφονία. Ο ίδιος περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές με τον γιο του, λέγοντας πως όλα έδειχναν φυσιολογικά. «Δεν υπάρχει ο γιος μου στη ζωή να μου πει αν δεχόταν απειλές ή όχι. Αυτό το ξέρει η Ασφάλεια και θα το βρει η Ασφάλεια. Εγώ δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, ούτε αν είχε εχθρούς. Είχα σχέσεις με τον γιο μου, φυσικά και είχα», είπε χαρακτηριστικά.

Συγκλονισμένος, συνέχισε: «Τον είχα δει τελευταία φορά στα δικαστήρια, είχαμε μιλήσει, ήταν όλα εντάξει. Και η κόρη μου τον είχε δει, είχαν μιλήσει και αγκαλιαστεί. Δεν μας είπε τίποτα. Η κόρη μου ακόμα δεν το πιστεύει, νομίζει ότι είναι ψέματα».

Ο πατέρας δήλωσε πως η Ασφάλεια τον ενημέρωσε ότι οι πινακίδες του οχήματος των δραστών ήταν κλεμμένες από τη Θεσσαλονίκη και ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

«Θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού μου και να πάει φυλακή. Όποιος το έχει κάνει, τέτοια αποβράσματα δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Η Αστυνομία κάνει τη δουλειά της, ψάχνει να βρει τον δολοφόνο και θα τον βρει. Το πιστεύω ότι θα βρεθούν σύντομα», τόνισε.

Αναφερόμενος στη ζωή του, είπε πως εργάζεται από παιδί και έχει περάσει δυσκολίες, ενώ αποκάλυψε ότι το 1999 είχε χάσει και τον αδελφό του σε ένα παρόμοιο έγκλημα. «Θέλω να περάσουν τα ίδια αυτοί που σκότωσαν το παιδί μου. Δουλεύω από 11 χρονών, έχω δουλέψει σε βενζινάδικα και φορτηγά. Δηλαδή, όποιος έχει οικονομική επιφάνεια τον σκοτώνουμε; Έχω ξαναπεράσει αυτόν τον πόνο, σκότωσε τον αδελφό μου η νύφη μου», είπε.

Ο πατέρας ζήτησε να «ανοίξουν τα στόματα» μέσα στην οικογένεια του γιου του, αφήνοντας αιχμές πως κάποιοι γνωρίζουν περισσότερα απ’ όσα λένε. «Θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι και να ανοίξουν τα στόματα από την οικογένεια του γιου μου, γιατί ξέρουν από πού προέρχεται το έγκλημα. Όλη η οικογένεια ήξερε ότι ο Μανώλης κινδύνευε», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε πως η πρώην σύζυγός του έφυγε για την Κρήτη και αρνήθηκε κάθε επικοινωνία μαζί του. «Η οικογένεια ξέρει, αλλά δεν ανοίγει το στόμα της. Αυτό θα το βρει η Ασφάλεια. Είμαι στη διάθεσή τους», ανέφερε.

Η δολοφονία του θείου του 27χρονου

Η υπόθεση φαίνεται να παίρνει ακόμα πιο δραματική διάσταση, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια βιώνει μία δολοφονία. Το 1999, ο θείος του 27χρονου, Γιώργος Βροντάκης, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του. Ήταν μόλις 29 ετών. Η σύζυγός του τότε υποστήριξε ότι τρεις ληστές μπήκαν στο σπίτι και τον σκότωσαν. Μήνες αργότερα, οι αρχές ανακάλυψαν ότι η «ληστεία» ήταν σκηνοθετημένη και η ηθική αυτουργός ήταν η ίδια η σύζυγος, η οποία διατηρούσε ερωτική σχέση με έναν αλλοδαπό εργάτη.

Το ματωμένο μαχαίρι βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι, από τον ίδιο τον πατέρα του θύματος. Η αποκάλυψη συγκλόνισε τότε την κοινή γνώμη. Η γυναίκα καταδικάστηκε και εξέτισε ποινή πέντε ετών και έξι μηνών στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ τα παιδιά της μεγάλωσαν με τη γιαγιά τους στον Ασπρόπυργο.

Το 2005 αποφυλακίστηκε, όμως έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε στη φυλακή, αφού δικαστήριο την υποχρέωσε να καταβάλει 500.000 ευρώ ως αποζημίωση για ψυχική οδύνη στην οικογένεια του θύματος.