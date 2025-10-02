Χανιά: Αναβλήθηκε η δίκη του γονέα που φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε εκπαιδευτικούς

Η εκδίκαση της υπόθεσης για τη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου στα Χανιά, όπου γονέας φέρεται να επιτέθηκε φραστικά και να απείλησε εκπαιδευτικούς, αναβάλλεται για τον ερχόμενο Δεκέμβριο λόγω σημερινής απεργιακής κινητοποίησης. Ο γονέας αντιμετωπίζει κατηγορίες για απειλή και διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, ενώ οι συνήγοροί του δήλωσαν ότι ζήτησε συγγνώμη για την απρεπή του συμπεριφορά.

Πληροφορίες της ertnews αναφέρουν, πως η απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης (1/10) προκάλεσε την αναβολή της ακροαματικής διαδικασίας, με τον γονέα να παραπέμπεται σε νέα δικάσιμο αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απειλή και διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας στο σχολείο που φοιτούν τα παιδιά του.

Σε δίκη για τη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας σχολείου

Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του από εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, ο συγκεκριμένος άνθρωπος επεδείκνυε ανάρμοστη συμπεριφορά από πέρυσι, με αποκορύφωμα το πρόσφατο επεισόδιο, με αποτέλεσμα την παραπομπή του σε δίκη για διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας σχολείου, μετά από μήνυση της δασκάλας της κόρης του.

Από μεριάς του, οι δύο συνήγοροί του έκαναν λόγο για ατυχές περιστατικό, ενώ δήλωσαν πως ο εντολέας τους ζήτησε και ζητάει συγνώμη από τους εκπαιδευτικούς για την απρεπή του συμπεριφορά.

Ο πατέρας συνελήφθη και με την διαδικασία του αυτόφωρου βρέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα και ζήτησε προθεσμία, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικό όρο να μην πλησιάσει το συγκεκριμένο σχολείο.