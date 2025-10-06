Χαϊδάρι: Απεβίωσε στο νοσοκομείο η 50χρονη που είχε εξαφανιστεί – Ήταν στα αζήτητα για 10 ημέρες

Με τραγικό τρόπο έληξε η περιπέτεια της 50χρονης Νεκταρίας Λαγούδη, η οποία είχε εξαφανιστεί από την περιοχή του Χαϊδαρίου και αναζητούνταν.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η γυναίκα εντοπίστηκε στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και μεταφέρθηκε στα επείγοντα Νοσοκομείου όπου απεβίωσε, με αποτέλεσμα να καταλήξει στα αζήτητα έως τις 06/10/2025.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Η περιπέτεια της Λαγούδη Νεκταρίας, 50 ετών, έληξε με τραγικό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς της ανθρώπους που την αναζητούσαν. Η ενήλικη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις 26/09/25 εντοπίστηκε στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και μεταφέρθηκε στα επείγοντα Νοσοκομείου όπου απεβίωσε, με αποτέλεσμα να καταλήξει στα αζήτητα του Νοσοκομείου έως τις 06/10/2025. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Alert υπήρξε η αφορμή, ώστε μετά την κινητοποίηση ευαισθητοποιημένου πολίτη που μας κάλεσε να βρεθεί άκρη στην υπόθεση της άτυχης γυναίκας.

Οι οικείοι της, οι οποίοι δήλωσαν την εξαφάνισή της στις 26/09/25 ενημερώθηκαν με καθυστέρηση για την τραγική της κατάληξη, καθώς για ακόμη μία φορά ο συντονισμός των φορέων δεν υπήρξε επαρκής προκειμένου να δοθεί έγκαιρα τέλος στην αγωνία τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της Λαγούδη Νεκταρίας και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν».

