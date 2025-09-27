Ανδρέας Πάγκαλος: Έχω δεχτεί πολλά κακόβουλα σχόλια, αδιαφορώ εντελώς – Θέλω να ασχοληθώ µε την πολιτική

Ο Ανδρέας Πάγκαλος, γιος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Θόδωρου Πάγκαλου, μίλησε στην εφημερίδα Secret για την προσωπική του πορεία, τις πολιτικές του θέσεις και την επιλογή του να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία από το 2019.

Θέλετε να ασχοληθείτε µε την πολιτική;

Θέλω να ασχοληθώ µε την πολιτική, γιατί έχω µια προσωπική ανάγκη να προσφέρω στη χώρα µου. Από πάντα είχα το µικρόβιο της πολιτικής στο αίµα µου. Μάλιστα, θυµάµαι, παιδάκι πήγαινα στη Βουλή µε τον πατέρα µου και 8-9 χρόνων µπορούσα να αναγνωρίσω τις βασικές φυσιογνωµίες, όπως ο Βενιζέλος ή η Ντόρα. Αυτή τη στιγµή, όµως, το µικρόβιο αυτό είναι σε καταστολή, γιατί έχω άλλες προτεραιότητες, όπως δουλειά και σπουδές. Σταδιακά θα το δω πιο στοχευµένα. Αν και δεν το σκέφτοµαι τώρα, πάντα πιστεύω ότι οι καταστάσεις µπορεί να αλλάξουν και οι ευκαιρίες να παρουσιαστούν.

Πώς ήταν ο Θόδωρος Πάγκαλος ως πατέρας;

Είχα το προνόµιο να τον χαρώ σε στιγµές που ήταν πλέον αποφορτισµένος από τις ευθύνες. Οταν ήταν στην πολιτική, η αλήθεια είναι ότι τον είχα στερηθεί αρκετά – νοµίζω, όλα τα παιδιά των πολιτικών έχουν το ίδιο παράπονο. Πάντως, ο χρόνος που περνούσα µαζί του, αν και λίγος, ήταν πάντοτε ποιοτικός. Τα χρόνια της πολιτικής ο πατέρας µου είχε ένταση, πάντα όµως, όταν έµπαινε στο σπίτι, άφηνε την ένταση έξω από την πόρτα, δεν τη µετέφερε στην οικογένεια. Ηταν τρυφερός πατέρας και αυστηρός µε τον τρόπο του, γιατί ήθελε εγώ και ο αδελφός µου να είµαστε επιµελείς και τακτοποιηµένοι στις καθηµερινές υποχρεώσεις.

Έχετε βιώσει bullying λόγω του ονόµατός σας;

Έχω δεχτεί πολλά κακόβουλα σχόλια. Αδιαφορώ εντελώς και το ίδιο έκανε και ο πατέρας µου, ο οποίος µου εµφύτευσε από νωρίς ότι πρέπει να «χτίσω» γερό στοµάχι για να αντέχω και να προσπερνώ τις κακίες.

Τι σας λείπει περισσότερο από εκείνον;

Μου λείπουν το αστείρευτο χιούµορ του και οι ιστορίες που του άρεσε να διηγείται φωναχτά, να γελάει µε την καρδιά του. Είχε έναν µοναδικό τρόπο να δίνει ζωή ακόµα και στις πιο απλές στιγµές. Στη δεύτερη ερώτηση, ναι, πρόλαβα να του τα πω όλα.