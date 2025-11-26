Αιγάλεω: Συνελήφθη 16χρονος για ναρκωτικά έπειτα από καταδίωξη – ΦΩΤΟ

Συνελήφθη βραδινές ώρες της Tρίτης, 25 Νοεμβρίου στην περιοχή του Αιγάλεω, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 16χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απείθεια.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν παρέα νεαρών που κινούνταν πεζοί στην περιοχή του Αιγάλεω και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών ο 16χρονος αποκόπηκε από την παρέα, τράπηκε σε φυγή και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε, μετά από πεζή καταδίωξη, από τους ανωτέρω αστυνομικούς.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-91,79- γραμμ. κάνναβης,

-3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

τρίφτης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε την φωτογραφία της ΕΛ.ΑΣ.: