Αναστάτωση έχουν προκαλέσει στην Πάρο τα γυρίσματα του γερμανικού ριάλιτι "Are you the one;". Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι οι παίκτες του ριάλιτι ερωτοτροπούν σε παραλία του νησιού, αλλά και επιδίδονται σε σκηνές ερωτικού περιεχομένου σε ιδιωτική βίλα στον Φάραγγα, προκάλεσε την αντίδραση κατοίκου που κατάθεσε αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα.

Πρόκειται για τον δικηγόρο Νίκο Αγαπηνό, ο οποίος μιλώντας στο Mega τόνισε μεταξύ άλλων: "Πρόκειται για ένα εξόχως δυσφημιστικό γεγονός για το ίδιο το νησί, που υποβαθμίζει το περιβάλλον και ενοχλεί αφάνταστα μια ήσυχη περιοχή".

Να σημειωθεί ότι το ριάλιτι είχε γυριστεί και πέρσι στην Πάρο, δίνοντας τουριστική προβολή στο νησί και αφήνοντας αρκετά χρήματα στην τοπική κοινωνία.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής Πάρου, Μικές Λεοντής ανέφερε:

"Έχει πάρει όλες τις αδειοδοτήσεις το reality. Πέρυσι το ίδιο reality έφερε εκτός σεζόν 4.000 διανυκτερεύσεις στην Πάρο. Εμείς σαν επιτροπή τουρισμού, είμαστε ανοιχτή και θέλουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις να γίνονται στην Πάρο. Έχουνε ήδη κλείσει άλλα τρία reality να γίνουνε στην Πάρο".