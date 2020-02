Τεταμένο είναι το κλίμα στο στο τελωνείο, στις Καστανιές του Έβρου, όπου έχουν συγκεντρωθεί πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι επιδιώκουν να περάσουν στην Ελλάδα μετά το άνοιγμα των συνόρων και τους εκβιασμούς του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Happening now in Kastanies #Evros where hundreds of migrants and refugees are trapped between Greece and Turkey, after Ankara stopped border controls and allowed -if not actively pushed- them there to pressure Europe. Greek police deter any crossing attempt with tear gas pic.twitter.com/M78yuSBNqQ