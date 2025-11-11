Βουλή – Παππάς: Γονείς και μαθητές δεν είναι ταραξίες – Λαμπρόπουλος: Πάγια θέση του υπουργείου η απαρέγκλιτη τήρηση της θεμελιώδους αρχής της νομιμότητας

«Γονείς και μαθητές δεν είναι ταραξίες», τονίζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς για έγγραφη απάντηση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ερώτηση 10 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «τα κενά και τις συγχωνεύσεις στα δημοτικά σχολεία της Α΄Αθήνας» και την «απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ σε γονείς και δασκάλους στο Μεταξουργείο».

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει χάσει κάθε μέτρο, καταγγέλλει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει:

«Σε απάντηση ερώτησής μας για τα πρόσφατα επεισόδια σε βάρος γονιών, δασκάλων, μαθητών έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ισχυρίζεται ότι τα ΜΑΤ -προ της επίθεσης- δέχθηκαν πλήθος αντικειμένων. Ότι, δηλαδή, οι γονείς που διαμαρτύρονταν για τα εκατοντάδες κενά εκπαιδευτικών και τις συγχωνεύσεις τμημάτων στα δημοτικά σχολεία, ρίσκαραν τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών τους για να “προκαλέσουν” την αστυνομία».

«Η κοροϊδία περισσεύει. Όπως περίσσεψε εκείνη τη μέρα το ξύλο, τα χημικά, οι βομβίδες κρότου-λάμψης. Το υπουργείο του κ. Χρυσοχοΐδη προσπαθεί, επίσης, να καλύψει κάθε ευθύνη πίσω από μια εν εξελίξει ΕΔΕ, όπως αναφέρεται στην απάντησή του. Ας γράψουν από τώρα την αλήθεια γιατί ήμασταν παρόντες: Οι πολίτες δεν προκάλεσαν κανέναν, ιδίως με ρίψη αντικειμένων. Διεκδίκησαν το δικαίωμα στη μόρφωση. Οι γονείς και οι μαθητές δεν είναι ταραξίες. Είναι η ζωντανή δημοκρατία. Και η βία της κυβέρνησης της ΝΔ απλώς αποκαλύπτει την αποτυχία της», προσθέτει ο κ. Παππάς.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Στην ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απάντησε εγγράφως στις 5 Νοεμβρίου ότι «στο πλαίσιο συνάθροισης που είχε προγραμματιστεί, κατά την 23-10-2025 (περί ώρα 09:30′), επί της οδού Χίου αρ. 16-18, στην Αθήνα, έξωθεν του κτιρίου όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, με αφορμή τις επικείμενες συγχωνεύσεις τμημάτων στην Ανατολική Αττική, από τις αρμόδιες υφιστάμενες Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) λήφθηκαν τα ενδεικνυόμενα αστυνομικά μέτρα, αποσκοπώντας στην ομαλή διεξαγωγή της, την τήρηση της τάξης και την πρόληψη/αποτροπή τυχόν έκνομων ενεργειών στρεφόμενων κατά προσώπων ή/και πραγμάτων. Διευκρινίζεται ότι, στο πλαίσιο της εν λόγω συνάθροισης σημειώθηκαν επεισόδια, κατά τη διάρκεια των οποίων τα συγκεντρωμένα άτομα πραγματοποίησαν διαδοχικές επιθέσεις, με ρίψεις αντικειμένων, εναντίον των διατιθέμενων δυνάμεων, από τις οποίες και εκδηλώθηκαν όλες οι πρόσφορες και ενδεδειγμένες αστυνομικές ενέργειες, προς το σκοπό της προστασίας των συμμετεχόντων, της αποκατάστασης της τάξης και της αποσόβησης της κατάστασης, εξαντλώντας τα ηπιότερα μέσα και προβαίνοντας στην ελάχιστη αναγκαία χρήση δημοσίων ειδών».

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος που υπογράφει την απάντηση στην ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενημερώνει τους βουλευτές ότι αρμόδια Υπηρεσία της ΓΑΔΑ επιλήφθηκε σχετικής προανάκρισης, εκδηλώνοντας τις απαραίτητες ενέργειες, αρμοδιότητάς της, πλην όμως, λόγω της αρχής της μυστικότητας που διέπει το συγκεκριμένο στάδιο της ποινικής διαδικασίας, δεν είναι επιτρεπτή η, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, γνωστοποίηση, κατά τη διάρκεια και μη αυτού, των όποιων συλλεγέντων στοιχείων [άρθρα 31 και 241 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.)].

«Πάγια και αδιαπραγμάτευτη θέση του Υπουργείου μας, αναφορικά με τον τρόπο τέλεσης των καθηκόντων του ένστολου προσωπικού, αποτελεί η απόλυτη και απαρέγκλιτη τήρηση της θεμελιώδους αρχής της νομιμότητας, από την οποία και εκπορεύονται οι ενέργειες των κρατικών οργάνων. Τα ζητήματα της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και της συμπεριφοράς των αστυνομικών προς τους πολίτες είναι, χωρίς περιθώριο αμφισβήτησης, πρωταρχικής σημασίας για το Υπουργείο μας και το Αρχηγείο, το οποίο, με σχετικές διαταγές του προς τις περιφερειακές αστυνομικές Υπηρεσίες, έχει αναδείξει, στο ανθρώπινο δυναμικό του, την αναγκαιότητα για τον απόλυτο σεβασμό της προσωπικότητας των πολιτών, των ατομικών τους ελευθεριών και δικαιωμάτων, αλλά και της ίσης μεταχείρισης, χωρίς φυλετικές, εθνοτικές ή άλλες διακρίσεις, σύμφωνα με το εσωτερικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο», αναφέρει ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και ενημερώνει τους βουλευτές ότι «από τη ΓΑΔΑ διατάχθηκε η διενέργεια Προκαταρκτικής Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν από πειθαρχικής πλευράς τυχόν επίμεμπτες ενέργειες των αστυνομικών κατά τη διάρκεια της προρρηθείσας συνάθροισης και να καταλογιστούν, σε συντρέχουσα περίπτωση, ανάλογες ευθύνες σε βάρος οποιουδήποτε υπαίτια εμπλεκομένου στην υπόθεση αστυνομικού δικαιοδοσίας της και για οιοδήποτε παράπτωμα προκύψει κατά την πορεία της διοικητικής ανάκρισης, η οποία, επί του παρόντος, βρίσκεται σε εξέλιξη».

Επιπλέον, ο κ. Λαμπρόπουλος αναφέρει ότι ενημερώθηκε, άμεσα, η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», ώστε να εξετάσει εάν θα επιληφθεί ως Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ενώ σε ακόλουθο χρόνο και προς ενίσχυση και διασφάλιση της αρχής της διαφάνειας, ο φάκελος της υπόθεσης θα αποσταλεί προς έλεγχο στην ως άνω Ανεξάρτητη Αρχή.

«Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αυστηρά προσηλωμένο στην προστασία των δημοκρατικών θεσμών, καθώς και των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, η δε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας δεν εναπόκειται στην υποκειμενική κρίση αυτού, αλλά αποτελεί οφειλόμενη ενέργεια, προβλεπόμενη από το Σύνταγμα και τους νόμους», υπογραμμίζει ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ