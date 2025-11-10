Βελόπουλος: Η κυβέρνηση δεν θέλει το καλό των Κρητικών και των Ελλήνων, αλλά τον αφοπλισμό τους

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Βελόπουλος

«Οι αριθμοί της Ελληνικής Αστυνομίας και της Στατιστικής Υπηρεσίας δεν συμφωνούν με τους ψεύτες της κυβέρνησης, που παρουσιάζουν τους Κρητικούς σαν αγριανθρώπους, οι οποίοι σκοτώνουν για ψύλλου πήδημα, επειδή έχουν όπλα», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας: «Οι αριθμοί της ΕΛΑΣ λένε άλλα. Στην Αθήνα έχουμε 0,8 δολοφονίες ανά 100 χιλιάδες κατοίκους, στην Θεσσαλονίκη 0,8 δολοφονίες ανά 100 χιλιάδες κατοίκους, στην Κρήτη έχουμε 0,4 δολοφονίες ανά 100 χιλιάδες κατοίκους».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε: «Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση δεν θέλει το καλό των Κρητικών και των Ελλήνων. Θέλει τον αφοπλισμό των Ελλήνων. Και δεν θέλει να δώσει όπλα νόμιμα στους Έλληνες, δημιουργώντας πολιτοφυλακή και εθνοφυλακή για την εθνική ανάγκη. Αφού αφόπλισαν πνευματικά τους Έλληνες, θέλουν να τους αφοπλίσουν και κυριολεκτικά».

 

«Σε πόσους μήνες η κυβέρνηση θα βρει τα υπόλοιπα χρήματα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;»

«Ένα δισεκατομμύριο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η κυβέρνηση βρήκε τα 33 εκατομμύρια. Δηλαδή λείπουν 967 εκατομμύρια, αλλά η κυβέρνηση θριαμβολογεί γιατί βρήκε μόνο τα 33! Μετά από 6 μήνες! Αναγκάζει (εν. κυβέρνηση) έτσι τους αγρότες να κατέβουν στην Αθήνα, για να διεκδικήσουν τα νόμιμα που δικαιούνται εδώ και δύο χρόνια. Απλά η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, δια του κ. Μαρινάκη, πετάει τη μπάλα στους αρμόδιους υπουργούς. Σε πόσους μήνες θα βρει τα υπόλοιπα χρήματα από το σκάνδαλο; Είναι δύσκολο να τα βρει, γιατί οι γαλάζιες ακρίδες καλύπτονται από το Μαξίμου. Αυτό, αν δεν λέγεται συγκάλυψη, πώς μπορεί να λέγεται;», πρόσθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

 

«Αντιγραφή των όσων λέει εδώ και χρόνια η Ελληνική Λύση τα όσα είπε ο κ. Σαμαράς»

«Τα όσα είπε ο κ. Σαμαράς, απλά είναι μια αντιγραφή των όσων λέει εδώ και χρόνια η Ελληνική Λύση. Το ερώτημα είναι, γιατί ο κ. Σαμαράς δεν τα έλεγε νωρίτερα, όταν στήριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ψήφιζε όλα τα αντιλαϊκά, αντεθνικά, αντικοινωνικά μέτρα της ΝΔ;;», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος στην τηλεοπτική συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού.

 

