Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό

Την ανάγκη για έναν νέο πατριωτισμό, υπογραμμίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε νέα ανάρτησή του στα social media, με την οποία ορίζει «την σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο».

«Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό. Με χαρακτηριστικά που θα δίνουν απάντηση στις προκλήσεις και τους κινδύνους της εποχής μας», τονίζει σε ανάρτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρώην πρωθυπουργός, προσθέτοντας: «Ένας νέος πατριωτισμός, απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε, από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από την άλλη τα πλούτη τους».

«Αυτή είναι η σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο. Από την Ομιλία στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, 10/06/2025», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας.