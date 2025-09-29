Το «πόθεν έσχες» του Νικήτα Κακλαμάνη – Τι δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής

Στη δημοσιότητα ήρθε το «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων, με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να είναι ένα εξ αυτών.

Τα έσοδα που δήλωσε το 2024 ο Νικήτας Κακλαμάνης έχουν ως εξής (σε παρένθεση όσα είχε δηλώσει το 2023):

  • Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα: 29,21 ευρώ (28,22 ευρώ).
  • Άλλη περίπτωση: 31.955,28 ευρώ (31.955,28 ευρώ).-Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά: 1.543,50 ευρώ (4.292,25 ευρώ).
  • Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, προσθετές αμοιβές κ.λ.π. (φορολογούμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογ. αυτοτελώς, αφορολόγητα): 59.139,48 ευρώ (56.184,38 ευρώ).

Παράλληλα, δεν περιλαμβάνονται στο πόθεν έσχες του κ. Κακλαμάνη μετοχές ή θυρίδες τόσο το 2023 όσο και το 2024.

Οι καταθέσεις που δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής

Όσον αφορά στις καταθέσεις του κ. Κακλαμάνη σε Ελλάδα και εξωτερικό, αυτές είναι οι εξής (σε παρένθεση τα ποσά που δήλωσε το 2023):

  • ING-Βέλγιο: 156,44 ευρώ (241,29 ευρώ)
  • ING-Βέλγιο: 4.504,88 ευρώ (4.504,73 ευρώ)
  • ΕΤΕ-Ελλάδα: 655,95 ευρώ (19,70 ευρώ)
  • ΕΤΕ-Ελλάδα (κοινός): 216.275,85 ευρώ (222.532,17 ευρώ)

Τα ακίνητα που έχει ο Νικήτας Κακλαμάνης

Σχετικά με ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ο πρόεδρος της Βουλής έχει δηλώσει ένα διαμέρισμα 5ου ορόφου, 130τμ, κατασκευής 1962 και κτήσης 2003 και ακίνητο πλήρους κυριότητας, χωρίς να υπάρχει κάποια αλλαγή το 2024.

Τέλος, ο κ. Κακλαμάνης δεν έχει δηλώσει κάποιο όχημα, ενώ από το «πόθεν έσχες» δεν προκύπτουν κάποια συμμετοχή σε επιχείρηση ή δανειακές υποχρεώσεις.

