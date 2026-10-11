Σοφία Ζαχαράκη: «Πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι για την ασφάλεια των παιδιών» – Τι είπε για τις Πανελλήνιες και τα κενά σε σχολεία

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Η Γκράβα, οι αλλαγές που εξετάζονται για το Λύκειο και τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, η φοιτητική στέγαση, τα κενά στα σχολεία και η παράλληλη στήριξη ήταν μεταξύ των θεμάτων στα οποία αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ.

Η υπουργός μίλησε ακόμη για την ανάπτυξη αγγλόφωνων προγραμμάτων στα δημόσια πανεπιστήμια, το ψηφιακό φροντιστήριο, καθώς και την Ένορκη Διοικητική Εξέταση που βρίσκεται σε εξέλιξη για εκπαιδευτικό η οποία φέρεται να απευθύνθηκε σε μαθητή με ρατσιστικό τρόπο.

Γκράβα: Αναμένονται οι τελικές διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια

Για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμή αερίου, η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί πρέπει να επιστρέψουν στις αίθουσες μόνο εφόσον υπάρχουν σαφείς διαβεβαιώσεις ότι οι εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς.

«Πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι για την ασφάλεια των παιδιών», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, αναμένονται οι τελικές διαβεβαιώσεις των ειδικών, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί και οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η υπουργός αναγνώρισε ότι η έντονη οσμή που έγινε αντιληπτή έχει προκαλέσει δυσπιστία στη σχολική κοινότητα. Τόνισε, παράλληλα, ότι δεν αρκεί η τεχνική διαπίστωση πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς πρέπει να αποκατασταθεί και το αίσθημα ασφάλειας μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να καλέσει στο υπουργείο εκπροσώπους των μαθητών και την πρόεδρο του δεκαπενταμελούς, ώστε να συζητήσουν τόσο το ζήτημα της Γκράβας όσο και ευρύτερα θέματα που απασχολούν τους μαθητές.

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Πανελλαδικές και Λύκειο: Οι αλλαγές που εξετάζονται

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφορούσε τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και την πίεση που αντιμετωπίζουν μαθητές και οικογένειες κατά την προετοιμασία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Σοφία Ζαχαράκη αναγνώρισε ότι πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το κατά πόσο η πορεία ενός νέου ανθρώπου μπορεί να κρίνεται από την επίδοσή του σε μία συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το υπουργείο εξετάζει εναλλακτικές προσεγγίσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο και εξίσου αξιόπιστο σύστημα που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου για την Παιδεία εξετάζονται ευρύτερες αλλαγές στη λειτουργία του Λυκείου, ώστε να αποκτήσει ουσιαστικότερο εκπαιδευτικό ρόλο και να μην λειτουργεί αποκλειστικά ως προθάλαμος για τις εισαγωγικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με την υπουργό, στη συζήτηση περιλαμβάνονται η καθιέρωση εθνικού απολυτηρίου, η αναμόρφωση των μαθημάτων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η δημιουργία ενός πληρέστερου προφίλ για κάθε μαθητή, το οποίο δεν θα περιορίζεται στις επιδόσεις των τελικών εξετάσεων.

Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στην Τράπεζα Θεμάτων, καθώς και την προετοιμασία νέων αναλυτικών προγραμμάτων και σχολικών βιβλίων.

Η Σοφία Ζαχαράκη διευκρίνισε ότι πρόκειται για μακρά διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να έχει ολοκληρωθεί έως τον Μάιο του 2027, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται ευρύτερη συναίνεση και διάλογος.

Φοιτητική στέγαση και 10.000 νέες κλίνες

Αναφερόμενη στους επιτυχόντες που δεν ολοκληρώνουν την εγγραφή τους στα πανεπιστήμια, η υπουργός υποστήριξε ότι το ποσοστό διαμορφώνεται διαχρονικά περίπου στο 5% με 6%, με μικρές αποκλίσεις ανά έτος.

Όπως εξήγησε, μεταξύ των αιτιών μπορεί να είναι η επιλογή σπουδών στο εξωτερικό, η στρατιωτική θητεία ή οικονομικές δυσκολίες που δεν επιτρέπουν σε ορισμένους νέους να σπουδάσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της φοιτητικής στέγασης, σημειώνοντας ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έχει αυξηθεί από 41 εκατ. ευρώ το 2019 σε 90 εκατ. ευρώ φέτος.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να δημιουργηθούν 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες μέσα στην επόμενη πενταετία μέσω προγραμμάτων Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ενώ προβλέπεται και η ανακαίνιση υφιστάμενων φοιτητικών εστιών.

Η υπουργός έκανε ειδική αναφορά στην έναρξη εργασιών για νέες εστίες στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, καθώς και στις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται σε υφιστάμενα κτίρια, μεταξύ άλλων στην εστία της Πατησίων και στις εγκαταστάσεις της Καβάλας.

Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών.

Αγγλόφωνα προγράμματα στα ελληνικά πανεπιστήμια

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών πανεπιστημίων μέσω της ανάπτυξης αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραμμάτων, τα οποία μπορούν να προσελκύσουν φοιτητές από το εξωτερικό.

Ως παράδειγμα παρουσίασε το αγγλόφωνο πρόγραμμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, για το οποίο, όπως δήλωσε, υποβλήθηκαν 168 αιτήσεις.

Ανέφερε ακόμη ότι 50 φοιτητές από 23 διαφορετικές χώρες συμμετείχαν στην τελετή υποδοχής του προγράμματος.

Κατά την εκτίμησή της, η προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες μπορεί να ενισχύσει τα ελληνικά πανεπιστήμια, να βελτιώσει τη διεθνή παρουσία τους και να δημιουργήσει νέες εκπαιδευτικές δυνατότητες.

Κενά στα σχολεία και προσλήψεις αναπληρωτών

Στη συνέντευξη τέθηκε και η μη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων.

Η υπουργός ανέφερε ότι το υπουργείο θα εξετάσει την περίπτωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ανάγκη μπορεί να καλυφθεί από εκπαιδευτικούς που ενδεχομένως δεν έχουν ακόμη αναλάβει υπηρεσία.

Σε ερώτηση για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται μακριά από τις οικογένειές τους, σημείωσε ότι γενικά ισχύει η υποχρέωση παραμονής στην οργανική θέση για δύο χρόνια, ενώ προβλέπονται εξαιρέσεις σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις.

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 37.000 προσλήψεις αναπληρωτών έως το συγκεκριμένο στάδιο, εκτιμώντας ότι ο συνολικός αριθμός θα φτάσει και φέτος περίπου τις 45.000.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παράλληλη στήριξη, επισημαίνοντας ότι οι ανάγκες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς έχουν πολλαπλασιαστεί οι σχετικές γνωματεύσεις για μαθητές.

Τόνισε ακόμη ότι το υπουργείο θα συνεχίσει την προσπάθεια για ταχύτερη κάλυψη των κενών, τα οποία πλέον δεν αφορούν μόνο εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης, αλλά και ειδικότητες όπως σχολικοί νοσηλευτές και ψυχολόγοι.

Ψηφιακό φροντιστήριο και σχεδιασμός για Α΄ και Β΄ Λυκείου

Η υπουργός κάλεσε τους μαθητές που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις να αξιοποιήσουν το ψηφιακό φροντιστήριο.

Όπως ανέφερε, παρέχονται ζωντανά μαθήματα για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα αντικείμενα, τα ειδικά μαθήματα και τους μαθητές των ΕΠΑΛ, ενώ είναι διαθέσιμο και ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό.

Στον σχεδιασμό του υπουργείου περιλαμβάνεται η επέκταση των ζωντανών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, καθώς και η ανάπτυξη ψηφιακού βοηθού που θα παρέχει περισσότερο εξατομικευμένη υποστήριξη στους μαθητές.

ΕΔΕ για εκπαιδευτικό μετά από καταγγελία για ρατσιστική αναφορά

Η Σοφία Ζαχαράκη ρωτήθηκε, τέλος, για την υπόθεση εκπαιδευτικού που φέρεται να είπε σε μαθητή να επιστρέψει στη χώρα του και χαρακτήρισε μία τέτοια συμπεριφορά μη αποδεκτή.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη κινηθεί διαδικασία Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), ενώ για την εκπαιδευτικό έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι το σχολείο πρέπει να αποτελεί χώρο για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, επισημαίνοντας ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αντιλαμβάνονται πλήρως τον ρόλο τους στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος αποδοχής και σεβασμού.