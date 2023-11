Politico: «Η ελληνική τραγωδία του Σούνακ» – Το καυστικό σχόλιο για την ακύρωση της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τον τίτλο «Η ελληνική τραγωδία του Ρίσι Σουνακ» επιλέγει το Politico προκειμένου να σχολιάσει την ξαφνική ακύρωση του ραντεβού που ήταν προγραμματισμένο μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρίσι Σούνακ το απόγευμα της Δευτέρας (27/11).

Συγκεκριμένα, το Politico στη δημοφιλή του στήλη «Playbook» παρουσιάζει το παρασκήνιο της διπλωματικής έντασης μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας. Με τη φράση «Ο Ρίσι έχασε τα γλυπτά του» ξεκινάει το άρθρο και συνεχίζει: «Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ είναι στο επίκεντρο μιας διπλωματικής καταιγίδας μετά την ακύρωση μιας προγραμματισμένης συνάντησης με τον Έλληνα ομόλογό του, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια διαμάχη για ορισμένα παλαιά έργα τέχνης».

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η διαμάχη προκλήθηκε ύστερα από την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο BBC και την εκπομπή της Laura Kuenssberg. Σε αυτήν ο Έλληνας πρωθυπουργός, γράφει το Politico, «μίλησε ειλικρινά για την αγωνία του για τα γλυπτά του Παρθενώνα, που υπάρχουν ακόμα στο Βρετανικό Μουσείο».

«Είναι σαν να σου είπα ότι θα κόψεις τη Μόνα Λίζα στη μέση και θα είχες τη μισή στο Λούβρο και τη μισή στο Βρετανικό Μουσείο», είπε και πρόσθεσε: «Αυτό ακριβώς συνέβη με τα Γλυπτά του Παρθενώνα…». «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν στην Ελλάδα και εκλάπησαν. Είναι ζήτημα επανένωσης κι όχι επιστροφής», τόνισε μεταξύ άλλων.

“If I told you [to] cut the Mona Lisa in half… do you think your viewers would appreciate the beauty of the painting?”

Greek PM Kyriakos Mitsotakis says returning the Elgin Marbles to Greece is about “reunification” not “ownership”

#BBCLauraK https://t.co/DYK0KHQRgx pic.twitter.com/hOJbK84VcR

— BBC Politics (@BBCPolitics) November 26, 2023