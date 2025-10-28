Παυλόπουλος για γερμανικές αποζημιώσεις: «Δεν έχει λήξει καθόλου το θέμα αυτό – Η Γερμανία ακόμη και τώρα αρνείται το αυτονόητο»

O πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, μίλησε για το έπος του 40, για την ιστορία του ελληνισμού αλλά και τις γερμανικές αποζημιώσεις.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο Open ο Προκόπης Παυλόπουλος ανέφερε για τη σημερινή επέτειο της 28ης Οκτωβρίου: «Το μήνυμα, μια λέξη τα λέει όλα: ΟΧΙ».

«Οι Έλληνες καθ’ όλη την διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας μας είμαστε λαός αντίστασης, λαός της ελευθερίας. Είναι το βασικό μας στοιχείο. Δεν μπορούμε ποτέ να αποδεχτούμε τον ζυγό», τόνισε ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Αναφορικά με τις γερμανικές αποζημιώσεις ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι «θέλω να ελπίζω – το τονίζω δεν είμαι καθόλου βέβαιος- ότι η Γερμανία θα καταλάβει ότι όσο τηρεί αυτή τη στάση, απαράδεκτη, αδιανόητη, όχι μόνο δεν απαλλάσσεται από το άγος της ναζιστικής περιόδου και της ναζιστικής θηριωδίας αλλά συνδέεται με αυτό. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι Γερμανοί δεν αντιλαμβάνονται ότι με το να λένε ένα ‘συγγνώμη’ και να θεωρούν από εκεί και πέρα ότι όλα έχουν τελειώσει αυτό είναι προσβολή, όπως έχω πει εναντίον αυτού του νομικού πολιτισμού της Ευρώπης και του ευρύτερου ευρωπαϊκού πολιτισμού».

Και συνέχισε: «Τονίζω από την πρώτη στιγμή, πριν γίνω πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι οι απαιτήσεις μας κατά της Γερμανίας είναι νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες, κάτι το οποίο ομολόγησε ευθέως, κι αυτό είναι ακόμη χειρότερο για την Γερμανία, η ίδια η επιστημονική Επιτροπή, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Μπούντεσταγκ, της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας, την Άνοιξη του 2019. Ήρθε και είπε όχι τι μας οφείλουν ακριβώς γιατί αυτό είναι θέμα που θα προκύψει από ένα δικαστικό φόρουμ κατά πάσα πιθανότητα και βεβαιότητα το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (…) έρχεται και λέει ότι έχουν δίκιο. Δεν έχουν δίκιο η καγκελάριος τότε Μέρκελ όταν έλεγε ότι το θέμα αυτό έχει λήξει. Δεν έχει λήξει καθόλου το θέμα αυτό. Και έρχεται, λοιπόν, η Γερμανία η οποία ακόμη και τώρα αρνείται το αυτονόητο».