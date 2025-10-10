ΟΠΕΚΕΠΕ: Προς αναβολή η κατάθεση Τυχεροπούλου στην Εξεταστική – Το αίτημά της στο προεδρείο

Προς αναβολή οδεύει η κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Η κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου ήταν προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τετάρτη 15/10, ωστόσο πριν από λίγο απέστειλε στο προεδρείο της Εξεταστικής ένα email, ζητώντας αναβολή.

Η κ. Τυχεροπούλου υποστηρίζει ότι πρέπει να παρευρίσκεται σε δίκες, με την ιδιότητα της μάρτυρος, ενώ αναφέρει πως δύναται να καταθέσει μετά τις 22 Οκτωβρίου. Πιθανότατα το αίτημά της θα γίνει αποδεκτό.

Συγκεκριμένα, σε ηλεκτρονικό μήνυμά της προς τη Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών της Βουλής, η κ. Τυχεροπούλου αναφέρει:

«Αξιότιμα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής,

Έλαβα την κλήση για εξέτασή μου στην Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ορίστηκε για την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, για την οποία κλήση Σας ευχαριστώ θερμά.

Δυστυχώς θα ήθελα να Σας γνωστοποιήσω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, υποχρεούμαι να παρίσταμαι ως μάρτυρας σε τρείς δίκες (οι δύο εκ των οποίων ήδη εξ αναβολής) και ως ενάγουσα σε μία τέταρτη, οι οποίες δεν γνωρίζω εάν θα κρατήσουν μια ή περισσότερες ημέρες και συγκεκριμένα, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις σχετίζονται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και απαιτείται προετοιμασία για την παρουσία μου στο δικαστήρια όπως και για την παρουσία μου στην Επιτροπή της Βουλής.

Λόγω αυτών των συνεχόμενων δικών αλλά και της επιπλέον δυσκολίας μου λόγω της μονογονεϊκής φύσης της οικογένειάς μου, δεν μου είναι δυνατόν να παραστώ στην Επιτροπής Σας, μέχρι τουλάχιστον τις 22 Οκτωβρίου.

Ενόψει των ανωτέρω Σας παρακαλώ θερμά όπως αναβληθεί η εξέτασή μου από την Επιτροπή Σας και προσδιοριστεί εκ νέου, μετά τις 22 Οκτωβρίου 2025 λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω.

Με εκτίμηση

Τυχεροπούλου Βιβή»

Σημειώνεται ότι για την ερχόμενη εβδομάδα, η εξεταστική επιτροπή είχε προγραμματίσει να καταθέσουν ενώπιόν της οι κκ: