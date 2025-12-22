Ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλευρό του Χάρη Δούκα για το πάρτι έξω από εκκλησία: Σκοταδισμός σε όλο το μεγαλείο

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκε στο πλευρό του Χάρη Δούκα για το street party που διοργάνωσε ο δήμος Αθηναίων στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή.
  • Η Ράνια Σβίγκου σχολίασε την αντιπαράθεση του δημάρχου με τους Άδωνι Γεωργιάδη και Θάνο Πλεύρη, αφήνοντας αιχμές κατά των δύο υπουργών.
  • Η κ. Σβίγκου τους χρέωσε «σκοταδισμό και μισαλλοδοξία» σε όλο τους το μεγαλείο, καθώς και μικροκομματικά κίνητρα «προς άγραν ακροδεξιών ψήφων».
Στο πλευρό του Χάρη Δούκα τάχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα που ανέκυψε με το street party που διοργάνωσε ο δήμος Αθηναίων στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή.

Με δήλωσή της η Ράνια Σβίγκου σχολίασε την αντιπαράθεση του δημάρχου Αθηναίων με τους Άδωνι Γεωργιάδη και Θάνο Πλεύρη, αφήνοντας αιχμές κατά των δύο υπουργών για σκοταδισμό και μισαλλοδοξία, ενώ παράλληλα τους χρέωσε και μικροκομματικά κίνητρα.

«Γεωργιάδης-Πλεύρης τα έλυσαν όλα και είπαν να καταγγείλουν για… “προσβολή των Θείων” τον Χάρη Δούκα για εκδήλωση που διοργανώθηκε, για τέταρτη χρονιά, στη Λαμπρινή από τον Δήμο Αθηναίων.

Σκοταδισμός και μισαλλοδοξία σε όλο τους το μεγαλείο, προς άγραν ακροδεξιών ψήφων», ανέφερε σε δήλωσή της η κ. Σβίγκου.

18:54 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

