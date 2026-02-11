Μητσοτάκης για τη συνάντηση με Ερντογάν: «Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν αναλυτικό συνολικό απολογισμό των διμερών σχέσεων μας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Άγκυρα

Ανάρτηση για τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Τουρκίας για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία. Η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας επιβεβαιώνει την αξία που έχουν ο διάλογος αλλά και οι σχέσεις καλής γειτονίας, ιδίως σε ένα ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον» αναφέρει αρχικά ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στα social media.

Και προσθέτει: «Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν αναλυτικό συνολικό απολογισμό των διμερών μας σχέσεων τα τελευταία δύο και κάτι χρόνια, καθώς το 2023 κάναμε μια στρατηγική επιλογή να εντάξουμε τις επαφές μας σε μια δομημένη προσέγγιση τριών πυλώνων: τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης».

«Μέσα από αυτή τη διαδικασία πράγματι αποκαταστήσαμε ένα σαφές πλέγμα συναντήσεων και ανοικτών διαύλων επικοινωνίας προς όφελος των δύο λαών. Σήμερα συμφωνήσαμε σε μία σειρά από νέες κοινές πρωτοβουλίες που διευρύνουν το πεδίο της διμερούς συνεργασίας» καταλήγει.

23:19 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

