Λοβέρδος: Αφορμή η τραγωδία των Τεμπών για την προσχώρηση στη ΝΔ – Πάω να διεκδικήσω σταυρό

Το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών λειτούργησε καταλυτικά προκειμένου να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας σήμερα στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος».

«Είναι συνειδητή επιλογή που έχει την αφορμή της στα όσα είδαν τα μάτια μου με την απόπειρα εκμετάλλευσης της τραγωδίας των Τεμπών. Εκεί το σύνθημα ‘να φύγει ο Μητσοτάκης και θα δούμε τι θα κάνουμε την άλλη μέρα’. Αυτό με κινητοποίησε γιατί θυμήθηκα το 2012, το 2014, το 2015, πράγματα που έζησα», σημείωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Και πρόσθεσε: «Τότε ήμασταν λοκατζήδες, δεν ήμασταν υπουργοί. Εκείνον τον δύσκολο καιρό που ζήσαμε και το πληρώσαμε μετά δεν θέλω να τον ξαναζήσει η Ελλάδα. Τότε έκανα την προσπάθειά μου, μόνος μου. Με τον κ. Μητσοτάκη, σας δίνω τον λόγο της τιμής μου, η τελευταία φορά που είχα επικοινωνήσει πριν τον Μάρτιο του ’25 που του τηλεφώνησα εγώ ήταν το 2022 όταν μου τηλεφώνησε να με συγχαρεί για τη νίκη μου στη Novartis».

«Παραμένω στις θέσεις μου» – «Προτεραιότητές μου ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η αναθεώρηση του Συντάγματος»

Όταν Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς τού έδειξαν βίντεο με παλιές δηλώσεις του για την κυβέρνηση, όπου ασκούσε ευθεία κριτική για την τραγωδία των Τεμπών, σχολίασε: «Ό,τι λέω το πιστεύω, δεν έχω μετακινηθεί καθόλου από τις θέσεις μου. Για τα καρτέλ (σ.σ. στα οποία είχε αναφερθεί στις ίδιες δηλώσεις) μετά τις Ευρωεκλογές του 2024 είχαμε τρεις παρεμβάσεις (…). Για τα θέματα της αξιολόγησης παραμένω στις θέσεις μου. (…) Έγιναν σφάλματα, αλλά είναι άλλο να τα καταδεικνύεις και άλλο να λες “να φύγει αυτή η κυβέρνηση, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά, δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει μετά αρκεί να φύγει αυτή η κυβέρνηση και θα δούμε τι θα γίνει”».

Σε ερώτηση αν θεωρεί λάθος το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές ο Ανδρέας Λοβέρδος απάντησε καταφατικά: «Απολύτως (σ.σ. λάθος)».

«Εδώ έχουμε να κάνουμε με αιτήματα που προέρχονται από μία εξωκυβερνητική κεντροαριστερά που δεν υπόσχεται κυβέρνηση. Αυτό, με συγχωρείτε, κάθε λογικό άνθρωπο, τον κινητοποιεί. Εμένα με κινητοποίησε. Πήρα αφορμή από εκείνα τα γεγονότα, βγήκα δημόσια, χωρίς καμία επαφή με τον Πρωθυπουργό ή με άλλα στελέχη της κυβέρνησης, έκανα αυτό που η συνείδησή μου επέβαλε. Μετά όμως συνεννοήθηκα μαζί του, εγώ τον κάλεσα στο τηλέφωνο μετά από ανασχηματισμούς σε πιο ήρεμο πολιτικό τοπίο, συναντηθήκαμε αρχές Ιουνίου και αποφασίσαμε την ένταξή μου στη ΝΔ», πρόσθεσε.

Για την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την απουσία των προσώπων που εμπλέκονται ποινικά στην υπόθεση ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε ότι «είναι οι μέρες που εγώ συζητώ για την πολιτική μου επιλογή. Από την επομένη, όταν περάσουν αυτές οι μέρες, θα αρχίσω να παίρνω τον λόγο και για τα καθημερινά θέματα της πολιτικής. Προτεραιότητά μου θα είναι (…) τα θεσμικά θέματα. Θα είναι τα πρώτα θέματα για τα οποία θα μιλήσω ως πια στέλεχος κόμματος. Η Εξεταστική είναι το πρώτο. Τι πρέπει να κάνω και τι θα κάνω; Θα παρακολουθώ κάθε μέρα και θα κάνω τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Τώρα μην μου λέτε να πάρω θέση για κάτι για το οποίο δεν έχω πληροφόρηση».

«Το δεύτερο θέμα, το οποίο έρχεται και σίγουρα θα ασχοληθώ είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος», γνωστοποίησε έπειτα. Σε ερώτηση αν δηλαδή θα ασχοληθεί με αυτό έχοντας κάποιο ρόλο, «αυτό το ξέρει ο Πρωθυπουργός. Το έχουμε κουβεντιάσει».

Για την κριτική που δέχεται για την προσχώρηση του στην ΝΔ ο Ανδρέας Λοβέρδος τόνισε: «Δεν πήγα να πάρω. (…) Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτό (σ.σ. να αναλάβει υπουργείο στην κυβέρνηση) δεν έχει αποτελέσει σε καμία περίπτωση αντικείμενο συζήτησης. Εγώ δεν πήγα να πάρω. Ας πούμε αν έλεγε κάποιος: ‘Του είπε θα τον βάλει στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας’ θα έλεγα ‘να η συναλλαγή’. Εγώ πάω να δώσω, όχι στην ΝΔ του 41% που θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, σε αυτήν όμως που περνάει μία δυσκολότερη φάση. Πάω να διεκδικήσω σταυρό. Πάω για μάχη δηλαδή. Στα νότια».

Όπως εξήγησε, «η στόχευση της κυβέρνησης στις εκλογές, εφόσον δεν υπάρχει πρόθυμος στην αντιπολίτευση, κανένας κατά τις δηλώσεις θα είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό και αν γίνει β’ γύρος, η αυτοδυναμία».

Όταν αναφέρθηκε το θέμα της συνεργασίας, ο κ. Λοβέρδος είπε πως «άλλαξε τελείως το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η αλλαγή σήμανε την αποστασιοποίηση από το κέντρο. Κινείται στο αδιάφορο, πιο κοντά στη φρασεολογία του ΣΥΡΙΖΑ και της κυρίας Κωνσταντοπούλου, παρά στο κέντρο. Εγώ είμαι ένας κεντρώος πολιτικός (…). Εγώ είμαι πιστός στις αρχές μου, στις απόψεις μου, δεν άλλαξα σε τίποτα».

Στόχος της ΝΔ, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. «Αυτό εξασφαλίζει σταθερότητα. Στόχος είναι, αν υπάρξει β’ γύρος, η αυτοδυναμία. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι μονόδρομος. Από εκεί και πέρα το ποιος ανταποκρίνεται, είναι ζήτημα μετεκλογικό», τόνισε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Τέλος, είπε πως «δεν μετακινούμαι από τις πολιτικές μου θέσεις. Όταν μετακινείται ο άλλος, δεν είναι δικό μου πρόβλημα».