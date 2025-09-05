Κυρανάκης: Από το τέλος του έτους ξεκινά ο δυτικός προαστιακός τα πρώτα δρομολόγια προς Σίνδο

Από το τέλος του 2025 θα ξεκινήσει ο δυτικός προαστιακός τα πρώτα του δρομολόγια προς τη Σίνδο, με στόχο να εξυπηρετηθούν οι φοιτητές αλλά και οι εργαζόμενοι της βιομηχανικής περιοχής, όπως δήλωσε σήμερα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μετά την συνάντηση που είχε με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, στην Βίλα Αλλατίνη.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών υπογράμμισε ότι σκοπός είναι να εξυπηρετηθεί ολόκληρη η δυτική Θεσσαλονίκη από τον προαστιακό με τον τρόπο που αξίζει ενώ συμπλήρωσε: «από το 2026 ένας πολίτης από την Καλαμαριά μέχρι και τη Σίνδο θα μπορεί να μετακινείται σε ράγες. Αυτός είναι ένας στόχος που θα βελτιώσει την καθημερινότητα πάρα πολλών ανθρώπων και θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται». Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Κυρανάκης αλλά και η κ. Αηδονά επανέλαβαν ότι η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά προχωράει και ισχύει η δέσμευση του υπουργείου ότι το πρώτο δρομολόγιο θα γίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Επιπλέον, ο κ. Κυρανάκης έκανε λόγο για «ορατή βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών, που μέσα στο 2026 θα έχουν ουσιαστικά διπλασιάσει τα εκτελεσμένα δρομολόγια σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε το 2019». «Ήδη από αυτό το φθινόπωρο, λόγω της πρόσληψης καινούριων οδηγών οι Θεσσαλονικείς βλέπουν διαφορά στη συχνότητα» πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στους στόχους για την οδική ασφάλεια λέγοντας ότι «είναι εθνική η προσπάθεια, εθνική η βούληση να μπορέσουμε να σώσουμε ζωές στον δρόμο». «Με τους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας θα έχουμε στενή συνεργασία, ώστε να μπορέσουμε στοχευμένα να εντοπίσουμε τα σημεία που έχουν πρόβλημα και να μπορέσουμε να σώσουμε ζωές. Τα τροχαία είναι δυστυχώς η κύρια αιτία θανάτου για τους νέους κάτω των 29 ετών. Η οδική ασφάλεια είναι προτεραιότητά μας σε πάρα πολλά επίπεδα» συμπλήρωσε.

Σχετικά με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχολίασε ότι προσφέρει την καλύτερη εξυπηρέτηση μακράν από όλες τις περιφέρειες σε επίπεδο υπηρεσιών μεταφορών σε ό,τι αφορά τα διπλώματα, τις ανανεώσεις, μια σειρά από υπηρεσίες, οι οποίες πλέον στην πλειοψηφία τους παραδίδονται και εξυπηρετούνται ψηφιακά. «Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο 70% σε σχέση με τις δια ζώσης εξυπηρετήσεις. Αυτός είναι ένας αριθμός πολύ εντυπωσιακός και πολύ μεγάλος σε σχέση με άλλες περιφέρειες της χώρας. Και σε αυτόν τον άξονα θα συνεχίσουμε με πρότυπο την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα μαζί με την κ. Αηδονά και τον αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών Σωκράτη Δωρή ανακοινώνουμε επέκταση αυτών των υπηρεσιών, ειδικά σε μια σειρά από διαδικασίες οι οποίες εμπεριέχουν και προβλήματα, τριβή μεταξύ του δημοσίου και των πολιτών. Αυτές αφορούν τις ιατρικές εξετάσεις, την αρχική χορήγηση ενός διπλώματος, την προβληματική διαδικασία που έχει να κάνει με την εξέταση ενός νέου οδηγού, για να αποκτήσει δίπλωμα. Και όλα αυτά αλλάζουν εδώ από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στη συνέχεια θα επεκταθούν και σε όλη την Ελλάδα» τόνισε.

Από την πλευρά της η κ. Αηδονά ανέφερε ότι υπέβαλε στον υπουργό το αίτημα γρήγορα να δοθεί η δυνατότητα για επέκταση των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου και μετά την Αγχίαλο μέχρι τη Γέφυρα και τον Άγιο Αθανάσιο, ώστε να καλυφθεί στο σύνολό του και ο Δήμος Χαλκηδόνος. Η ίδια επισήμανε ότι «οι αστικές συγκοινωνίες σε όλη τη Μητροπολιτική Ενότητα της Θεσσαλονίκης έχουν βελτιωθεί σημαντικά και δεν έχουν καμιά σχέση με την εικόνα που είχαν πριν από λίγα χρόνια» ενώ για τις ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες υπογράμμισε ότι υπάρχει συνεχής και σταθερή συνεργασία με το υπουργείο.