ΚΚΕ: «Ψεύτικη η εικόνα που παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός για τους εργαζόμενους -Η αντιλαϊκή πολιτική συνεχίζεται»

Αιχμηρή ανακοίνωση εξέδωσε το ΚΚΕ με αφορμή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω της οποίας υπογράμμισε την προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές αυξήσεων λόγω των διεθνών γεωπολιτικών εντάσεων, και κυρίως την επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στους κλάδους του Επισιτισμού και των Ζαχαρωδών Προϊόντων, η οποία επηρεάζει περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους για την τριετία 2026-2028, με τις αυξήσεις των αποδοχών να αυξάνονται έως και σχεδόν 20% από τον νόμιμο κατώτατο μισθό μέσω προσαυξήσεων και επιδομάτων, ενώ στον κλάδο των ζαχαρωδών η αύξηση στο ημερομίσθιο θα ανέλθει στο 9% σε βάθος τριετίας.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αμφισβητώντας την κυβερνητική πολιτική, τόνισε πως η εικόνα που παρουσιάζεται για τον απλό κόσμο είναι ψεύτικη και πως οι πλειστηριασμοί, η ακρίβεια, οι ελλείψεις στο ΕΣΥ (Εθνικό Σύστημα Υγείας) συνεχίζουν να αποτελούν πολύ σοβαρά προβλήματα για τους εργαζόμενους ενώ το κεφάλαιο ευνοείται.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΚΚΕ:

«Όσες κυριακάτικες αναρτήσεις κι αν κάνει ο κ. Μητσοτάκης, προκειμένου να παρουσιάσει μια ψεύτικη εικόνα για την καθημερινότητα του λαού, δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τους δύο «κόσμους»: από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί. Γιατί όταν οι εργαζόμενοι στερούνται τη φτηνή λαϊκή στέγη, απειλούνται με πλειστηριασμούς, ζουν με μισθούς σταθερά κατώτατους απ’ τις στοιχειώδεις ανάγκες τους, στοιβάζονται σαν τις σαρδέλες στα ΜΜΜ, βιώνουν την υποβάθμιση του ΕΣΥ με τις τραγικές ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών, την ίδια ώρα το κεφαλαίο με απανωτούς αντεργατικούς νόμους εντείνει την εκμετάλλευση απολαμβάνει παχυλές επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, φοροαπαλλαγές και άλλα προνόμια για τις μπίζνες του, ακόμα και στην πολεμική οικονομία.

Το κρίσιμο, λοιπόν, για τον λαό είναι να απαλλαγεί τόσο από αυτή την κυβέρνηση όσο και από κάθε δήθεν νέο ή αναπαλαιωμένο διαχειριστή της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής και σε συμπόρευση με το ΚΚΕ να δυναμώσει την εργατική λαϊκή αντιπολίτευση για να μπουν στο επίκεντρο οι δικές του ανάγκες ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων».