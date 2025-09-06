ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Τέσσερις μεγάλες μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030 – Τι είπε για την καθιέρωση του Εθνικό Απολυτήριο

«Τέσσερις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους» εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Αυξήσεις μισθών για ενστόλους και διπλωμάτες

«Το 2026 και 2027 είναι μεγάλοι σταθμοί. Προορισμός μας, όμως, το 2030 – Με μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν οριστικά τη χώρα, υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις» είπε και αναφέρθηκε στις τέσσεεις μεγάλες μεταρρυθμίσεις

Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Μείωση φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ

Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου για εισαγωγή στα ΑΕΙ: Μία τεράστια αλλαγή για να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας.

Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ: Το νέο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Θα βελτιωθεί, ακόμα πιο γρήγορα, όταν οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε λύσεις αυτονόητες. Δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών.

ΔΕΘ – Φλωρίδης: «Σκοπός να έρθει εντός του 2026 ο ηλεκτρονικός φάκελος για όλες τις υποθέσεις στην Δικαιοσύνη»

Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο: Οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή.

Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες: Μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση – εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.

