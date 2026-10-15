AUSA 2026: Η Ελλάδα στην Αιχμή της Παγκόσμιας Αμυντικής Καινοτομίας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η ετήσια έκθεση και συνέδριο του Συνδέσμου του Στρατού των ΗΠΑ (AUSA – Association of the United States Army), που λαμβάνει χώρα στην Ουάσινγκτον, αποτελεί το πιο σημαντικό ραντεβού για την αμυντική βιομηχανία, τη στρατιωτική ηγεσία και την τεχνολογική καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διοργάνωση AUSA 2026 συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες συνέδρους, υψηλόβαθμους αξιωματούχους του αμερικανικού πενταγώνου, καθώς και εκπροσώπους της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας.

Αποστολή Ουάσινγκτον: Χρήστος Μαζανίτης

Σε αυτό το περιβάλλον υψηλών στρατηγικών απαιτήσεων, το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AmCham Greece), σε συνεργασία με την Enterprise Greece και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοργανώνει το Ελληνικό Περίπτερο (Hellenic Pavilion), καταγράφοντας μία συνεχή και εξαιρετικά δυναμική παρουσία για 13η διαδοχική χρονιά. Η ελληνική συμμετοχή δεν είναι απλώς μια τυπική παρουσία σε μια εμπορική έκθεση, αλλά μια σαφής δήλωση της στρατηγικής αναβάθμισης της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου, παραγωγού αμυντικής τεχνολογίας και πυλώνα σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η AUSA δεν είναι μια απλή έκθεση στρατιωτικών εξοπλισμών. Αποτελεί το κεντρικό βήμα όπου ο Στρατός των ΗΠΑ διαμορφώνει και παρουσιάζει το μελλοντικό του δόγμα, τις επιχειρησιακές του ανάγκες και τις τεχνολογικές προτεραιότητες της επόμενης δεκαετίας. Εκεί συζητιούνται οι προκλήσεις της παγκόσμιας ασφάλειας, η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στα πεδία των μαχών, τα αυτόνομα συστήματα, η κυβερνοασφάλεια και οι προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η AUSA λειτουργεί ως καταλύτης για τη διατήρηση της τεχνολογικής υπεροχής των ενόπλων δυνάμεών τους. Παράλληλα, προσφέρει την ευκαιρία στο Αμερικανικό Πεντάγωνο να ενισχύσει τους δεσμούς με συμμαχικά κράτη του ΝΑΤΟ, διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και την αλυσίδα εφοδιασμού. Στον σύγχρονο γεωπολιτικό χάρτη, όπου οι απειλές είναι σύνθετες και ασύμμετρες, οι ΗΠΑ βασίζονται σε ισχυρές συμμαχίες και σε ένα δίκτυο διεθνών συνεργατών που μπορούν να προσφέρουν αξιόπιστες, καινοτόμες και ευέλικτες αμυντικές λύσεις.

Η Στρατηγική Σημασία της Ελληνικής Παρουσίας

Η παρουσία της Ελλάδας στην AUSA 2026 μέσω του Ελληνικού Περιπτέρου φέρει τεράστια γεωπολιτική και οικονομική σημασία. Πρώτον, επιβεβαιώνει στο ανώτατο επίπεδο τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ, η οποία διανύει την πιο ώριμη και παραγωγική περίοδο της ιστορίας της. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως αγοραστής αμυντικού υλικού, αλλά ως ισότιμος εταίρος με σημαντικές παραγωγικές και τεχνολογικές δυνατότητες.

Tο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου — τόσο στις παραδοσιακές αμυντικές βιομηχανίες όσο και στις δυναμικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) — την ευκαιρία να έρθουν σε απευθείας επαφή με τους κολοσσούς της παγκόσμιας αμυντικής αλυσίδας. Μέσα από το Ελληνικό Περίπτερο, οι ελληνικές εταιρείες προβάλλουν εξειδικευμένες λύσεις σε τομείς όπως τα ηλεκτρονικά συστήματα, τα σύνθετα υλικά, τα μη επανδρωμένα οχήματα, τα συστήματα επικοινωνιών και τα λογισμικά διοίκησης.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες απ’ όλες τις εταιρείες που βρίσκονται εδώ και το γεγονός ότι θέλουν να βρίσκονται σε μία τέτοια έκθεση σημαίνει ότι πιστεύουν πραγματικά ότι υπάρχουν ευκαιρίες όχι μόνο στην ευρωπαϊκή αγορά αλλά και στην αγορά των ΗΠΑ» τόνισε στις αποκλειστικές του δηλώσεις στο enikos.gr ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΕΛΕΕΑ), Νίκος Παπάτσας.

«Η εξωστρέφεια είναι πάρα πολύ σημαντική και πιστεύω ότι το τεχνολογικό επίπεδο των ελληνικών εταιρειών σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους γύρω μας που βρίσκονται εδώ στην AUSA», συμπλήρωσε.

H συμμετοχή αυτή ενισχύει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική αμυντική βιομηχανία αποδεικνύει ότι διαθέτει υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, ικανό να σχεδιάζει και να παράγει τεχνολογία αιχμής που πληροί τα αυστηρά πρότυπα του ΝΑΤΟ και του Αμερικανικού Στρατού. Η ένταξη ελληνικών εταιρειών στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού των μεγάλων αμερικανικών οίκων δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα και προσελκύει σημαντικές ξένες επενδύσεις.

Συμμαχία με το βλέμμα στο μέλλον

Η δυναμική παρουσία της Ελλάδας στην AUSA 2026 αναδεικνύει τη μετάβαση της χώρας σε έναν ενεργό διαμορφωτή των εξελίξεων στην αμυντική τεχνολογία. Η πρωτοβουλία του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου να διατηρεί το Ελληνικό Περίπτερο στην καρδιά των αμερικανικών εξελίξεων θεμελιώνει γέφυρες συνεργασίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και επιχειρηματικών συνεργειών. Σε έναν κόσμο όπου η ασφάλεια και η τεχνολογική αυτονομία βαδίζουν χέρι-χέρι, η παρουσία της Ελλάδας στην Oυάσινγκτον επιβεβαιώνει ότι η χώρα διαθέτει και τη βούληση και την ικανότητα να πρωταγωνιστεί στη διεθνή αμυντική σκηνή.

Και το υπουργείο Εξωτερικών είναι σημαντικό ότι στέκεται αρωγός στην προσπάθεια που κάνουν τόσο το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο (AMCHAM) όσο και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με το ΓΕΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία καθώς και την ΓΔΑΕΕ.

Ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνης Αλεξανδρίδης, οργάνωσε ειδική εκδήλωση στην πρεσβευτική κατοικία στην Ουάσινγκτον με όλους όσοι συμμετείχαν στην ελληνική αποστολή της έκθεσης AUSA. Στόχος της ελληνικής διπλωματίας ήταν να έρθει σε άμεση επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τους εκπροσώπους των εταιρειών και φυσικά τις αμυντικές ενώσεις και το AMCHAM, να αφουγκραστεί τους προβληματισμούς τους και να συνθέσει προτάσεις ώστε σε επόμενο χρόνο να αναλάβει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που είναι απαραίτητες για την προώθηση των ελληνικών αμυντικών εταιρειών.

Ο επικεφαλής της ελληνικής αποστολής στην έκθεση και Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου Ιωάννης Σαρακάκης μιλώντας στην εκδήλωση στην πρεσβευτική κατοικία εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Πρέσβης κος Αλεξανδρίδης καθώς και την θέρμη με την οποία έχει αγκαλιάσει τις πρωτοβουλίες του AMCHAM για την προώθηση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Το “παρών” στην πρεσβευτική κατοικία στην Ουάσινγκτον έδωσαν Ελληνοαμερικανοί πολιτικοί, μεταξύ των οποίων ο πολιτειακός γερουσιαστής Lou Raptakis καθώς και πληθώρα εκπροσώπων της ομογένειας.