Survivor 2024: Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός – «This is the last dance» – Βίντεο

Σε πανηγυρικό κλίμα ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός του Survivor με τους τρεις φιναλίστ να δίνουν τον τελευταίο και πιο σημαντικό αγώνα προκειμένου να κερδίσουν το μεγάλο έπαθλο.

Για τελευταία φορά συναντήθηκαν όλοι οι παίκτες μαζί για να εμψυχώσουν τους τρεις διαγωνιζόμενους και να γιορτάσουν το φινάλε του παιχνιδιού.

«This is the last dance! Καλώς ήρθατε στον τελικό του Survivor» ανέφερε αρχικά, ο Γιώργος Λιανός για να καλησπερίσει τους πρώην παίκτες του ριάλιτι επιβίωσης. Λίγα λεπτά αργότερα, οι τρεις φιναλίστ έκαναν την είσοδο τους και αποθεώθηκαν.