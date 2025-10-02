Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

TASTE ΚΟΥΙΖ. Μολύβια ανά χείρας και φύγαμε!

50 γαστρονομικές ερωτήσεις για δυνατούς λύτες.

  • -Από ποιο φρούτο παραγόταν κατά την αρχαιότητα ο τροχίτης οίνος;
  • -Σε ποια πόλη της Ευρώπης επινοήθηκε το κρουασάν το 1683;
  • -Πού προσφέρεται κάθε Δεκαπενταύγουστο το στιφάδο της Παναγιάς;
  • -Από κουκούτσια ποιου φρούτου παρασκευάζεται το μαχλέπι;
  • -Ποιον αιώνα ονομάστηκε «μπουκέ γκαρνί» το ματσάκι μυρωδικών που είναι χαρακτηριστικό της γαλλικής κουζίνας;

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο περιοδικό real taste & style, που κυκλοφορεί με τη Realnews.

22:00 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

