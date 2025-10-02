Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews
TASTE ΚΟΥΙΖ. Μολύβια ανά χείρας και φύγαμε!
50 γαστρονομικές ερωτήσεις για δυνατούς λύτες.
- -Από ποιο φρούτο παραγόταν κατά την αρχαιότητα ο τροχίτης οίνος;
- -Σε ποια πόλη της Ευρώπης επινοήθηκε το κρουασάν το 1683;
- -Πού προσφέρεται κάθε Δεκαπενταύγουστο το στιφάδο της Παναγιάς;
- -Από κουκούτσια ποιου φρούτου παρασκευάζεται το μαχλέπι;
- -Ποιον αιώνα ονομάστηκε «μπουκέ γκαρνί» το ματσάκι μυρωδικών που είναι χαρακτηριστικό της γαλλικής κουζίνας;
