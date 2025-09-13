Σέρρες: Πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου με διπλό επεισόδιο

Αυτό το φθινόπωρο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις Σέρρες.

Και ναι καλά καταλάβατε, όχημά μας δεν θα είναι η μελαγχολία και τα ξεθωριασμένα χρώματα της εποχής. Όχημά μας θα είναι η χαρά, γιατί όλοι είμαστε πια έτοιμοι να γελάσουμε με την καρδιά μας και να ζήσουμε πολύχρωμες στιγμές.

Ο Οδυσσέας, ο Λευτέρης, η θεία Σταματίνα, η Χρύσα και η Νάνσυ, που θα είναι συνεπιβάτες μας για να διηγηθούν την ιστορία τους από εκεί που την άφησαν, θα είναι, αυτή τη φορά, ντυμένοι με τις πιο έντονες αποχρώσεις της ζωής και του έρωτα.

Ο 2ος κύκλος της σειράς «Σέρρες» κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 22:30, με διπλό επεισόδιο.

Κάθε Τρίτη, ο ευαίσθητος και αιχμηρός λόγος του Γιώργου Καπουτζίδη, θα γίνεται εικόνα μέσα από την ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά του Σταμάτη Πατρώνη και τις ερμηνείες ενός δυνατού καστ. Την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Πιο φωτεινός, πιο διασκεδαστικός, με εκρηκτικές δόσεις χιούμορ και συγκίνησης, ο δεύτερος κύκλος γκαζώνει και πέφτει με τα χίλια πάνω στην πολύπλοκη, αστεία και συχνά… αμήχανη πλευρά της αγάπης.

Έρωτες γεννιούνται εκεί που δεν τους σπέρνεις, παλιοί λογαριασμοί κλείνουν με πάταγο, και οι Σέρρες μετατρέπονται σε μια μικρή, τρυφερή οδύσσεια σχέσεων: γονιών με παιδιά, φίλων με φίλες, πρώην με επόμενους και άλλων προσώπων που μπερδεύονται στη διαδρομή!

Όλοι αξίζουν μια ευκαιρία στην αγάπη και θα την διεκδικήσουν.

Θα χρειαστεί να δώσουν μάχες, αλλά στο τέλος θα κερδίσουν. Κι όχι μόνο θα κερδίσουν, αλλά και θα καταφέρουν να δώσουν απαντήσεις στα αιώνια ερωτήματα:

«Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη;»

«Μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας και να μας αγαπάνε;»

Δείτε το τρέιλερ