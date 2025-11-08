Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 8/11/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 8/11/2025
7 ώρες πριν
Βορίζια: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των εμπλεκόμενων – Βίντεο δείχνει μέλη των δύο οικογενειών να καβγαδίζουν κοντά στο σπίτι που μπήκε η βόμβα πριν από το μακελειό
7 ώρες πριν
Βοιωτία: Τα σενάρια που εξετάζονται για τον απανθρακωμένο άνδρα – Εντοπίστηκε σε ερημική τοποθεσία, χωρίς κάμερες
7 ώρες πριν
Politico: Βαθιά μέσα σε ένα βουνό της Νορβηγίας η Βρετανία ετοιμάζεται για πόλεμο με την Ρωσία – Το σχέδιο, οι αδυναμίες και τα παγοθραυστικά
7 ώρες πριν
Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μοναδικά ευρήματα για ένα αρχαίο βασίλειο – Τα άγνωστα τελετουργικά κάτω από τη γη και οι καλοδιατηρημένες τοιχογραφίες με ζώα και θεούς και
10 ώρες πριν
Ειδικός προειδοποιεί για ένα κόλπο καθαρισμού του αυτοκινήτου που φαίνεται αβλαβές αλλά μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά
2 λεπτά πριν
Ναυτική δύναμη της ΕΕ εγγυάται την ασφάλεια ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου που υπέστη επίθεση πειρατών στον Κόλπο του Άντεν
22 λεπτά πριν
Οι οικονομικές εφημερίδες 8/11/2025
27 λεπτά πριν