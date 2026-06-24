Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (24/6) – Πού θα δείτε Βοσνία-Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς

Τα ματς του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/6/2026):
13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Acropolis Rally Show 2026 Μηχανοκίνητα
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια ACB Liga Endesa
22:00 ΕΡΤ1 Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ Παγκόσμιο Κύπελλο
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελβετία-Καναδάς Παγκόσμιο Κύπελλο