Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (24/6) – Πού θα δείτε Βοσνία-Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς

Τα ματς του Μουντιάλ ξεχωρίζουν από το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με τις αναμετρήσεις Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Κατάρ και Ελβετία – Καναδάς να μεταδίδονται στις 22:00 από την ΕΡΤ1 και την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τένις από το ATP 250 της Μαγιόρκα, μηχανοκίνητα με το Acropolis Rally Show 2026 και μπάσκετ με το Μπαρτσελόνα – Βαλένθια για την ACB Liga Endesa.