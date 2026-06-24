Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (24/6) – Πού θα δείτε Βοσνία-Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς

Τα ματς του Μουντιάλ ξεχωρίζουν από το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με τις αναμετρήσεις Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Κατάρ και Ελβετία – Καναδάς να μεταδίδονται στις 22:00 από την ΕΡΤ1 και την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τένις από το ATP 250 της Μαγιόρκα, μηχανοκίνητα με το Acropolis Rally Show 2026 και μπάσκετ με το Μπαρτσελόνα – Βαλένθια για την ACB Liga Endesa.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ματς του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Δύο αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς, θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ1 και την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στις 22:00.
  • Το αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τένις από το ATP 250 Μαγιόρκα, μηχανοκίνητα με το Acropolis Rally Show και μπάσκετ με το Μπαρτσελόνα – Βαλένθια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ματς του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/6/2026):

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαγιόρκα

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Acropolis Rally Show 2026 Μηχανοκίνητα

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

22:00 ΕΡΤ1 Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ Παγκόσμιο Κύπελλο

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελβετία-Καναδάς Παγκόσμιο Κύπελλο

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