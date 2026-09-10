Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (10/9) – Τα ματς του Champions League και η εξ αναβολής αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ματς για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Στο πρόγραμμα της Πέμπτης (10/9) περιλαμβάνεται και η εξ αναβολής αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την Stoiximan Super League.
  • Αναλυτικά όλες οι επιλογές της ημέρας περιλαμβάνουν αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας και άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ματς για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

19:45: Magenta Sport 5 | PSV Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ (UEFA Champions League)

19:45: Magenta Sport 4 | Φενέρμπαχτσε – Ρόμα (UEFA Champions League)

21:15: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – Κηφισιά (Stoiximan Super League)

22:00: Magenta Sport 8 | Στίβενεϊτζ – Λούτον (EFL League One)

22:00: Magenta Sport 7 | Σλάβια Πράγας – Λανς (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 6 | Κόμο – Λειψία (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 3 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 2 | Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο Γκλιμτ (UEFA Champions League)

22:15: Magenta Sport 9 | Εστρέλα – Μπράγκα (Liga Portugal)

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