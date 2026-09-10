Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (10/9) – Τα ματς του Champions League και η εξ αναβολής αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά

Τα ματς για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
19:45: Magenta Sport 5 | PSV Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ (UEFA Champions League)
19:45: Magenta Sport 4 | Φενέρμπαχτσε – Ρόμα (UEFA Champions League)
21:15: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – Κηφισιά (Stoiximan Super League)
22:00: Magenta Sport 8 | Στίβενεϊτζ – Λούτον (EFL League One)
22:00: Magenta Sport 7 | Σλάβια Πράγας – Λανς (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 6 | Κόμο – Λειψία (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 3 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 2 | Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο Γκλιμτ (UEFA Champions League)
22:15: Magenta Sport 9 | Εστρέλα – Μπράγκα (Liga Portugal)