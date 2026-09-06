Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (6/9) – Ξεχωρίζει το ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ

Οι αγώνες για την 3η αγωνιστική της Super League, ιδίως το Παναθηναϊκός- ΠΑΟΚ, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
13:15 Novasports 2HD Γκρόνινγκεν – Τβέντε Eredivisie
14:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ηνωμένο Βασίλειο, SS15 Gorsgoch 2
14:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπράιτον – Άρσεναλ Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπέρμιγχαμ – Γουλβς EFL Championship
14:30 Novasports Start Χέρτα Βερολίνου – Μαγδεβούργο Bundesliga 2
14:30 Novasports 3HD Γκρόιτερ Φιρτ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga 2
15:30 Novasports Prime Χέρενφεν – Άλκμααρ Eredivisie
15:45 ANT1 Formula 1 2026 – Grand Prix Ιταλίας Αγώνας
16:00 Novasports Premier League Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ηνωμένο Βασίλειο, SS16 Ty Glyn 2
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΛ Novibet – Αναγέννηση Καρδίτσας Superbet League 2
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φροζινόνε – Βενέτσια Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Μόντσα Serie A
16:00 Superbet YouTube Channel Πανιώνιος – Αστέρας Τρίπολης Β Superbet League 2
16:00 ΑΝΤ1+ Formula1 Pirelli Grand Premio D’Italia 2026 Race Μηχανοκίνητα
16:30 Novasports 4HD Αμβούργο – Μάιντς Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σεντ Τζόνστον – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership
17:15 COSMOTE SPORT 7 HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα LaLiga
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε Crete International Basketball Tournament 2026
18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Τσέλσι Premier League
18:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
19:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – Καλαμάτα Stoiximan Super League
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ Λεμεσού Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Σασουόλο Serie A 2026-27
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD ΟΦΗ – Κηφισιά Stoiximan Super League
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μάλαγα – Λεβάντε LaLiga
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλαβές – Οσασούνα LaLiga
20:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Stoiximan Super League
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Κάζα Πία Liga Portugal
20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός Crete International Basketball Tournament 2026
21:30 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Μίλαν Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Εσπανιόλ – Σεβίλλη LaLiga