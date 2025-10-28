Οι αθλητικές μεταδόσεις 28/10/2025

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Euroleague και τα ματς για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/10/2025):

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Ηρακλής Κύπελλο Ελλάδας

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου Κύπελλο Ελλάδας

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λέβιτσε – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

19:30 Novasports 5HD Πανιώνιος – Τρέντο Euroleague

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ντόρτμουντ Κύπελλο Γερμανίας

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Λέτσε – Νάπολι Serie A

20:00 Novasports Extra 1 Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν Euroleague

20:00 Novasports 2HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Athens Kallithea FC Κύπελλο Ελλάδας

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι

21:00 Novasports 6HD Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:00 Novasports 4HD Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Αλ Ίτιχαντ Saudi King Cup

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Ντουμπάι Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βάσας – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών

21:45 Novasports 5HD Παρί – Αναντολού Εφές Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Μίλαν Serie A

21:45 ΕΡΤ Sports 1 Γκλαντμπαχ – Καρλσρούη Κύπελλο Γερμανίας

22:00 Novasports 2HD Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε Euroleague

22:10 ΕΡΤ Sports 2 Γαλλία – Γερμανία UEFA Women’s Nations League

