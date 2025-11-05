Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 5/11/2025.
Οι αθλητικές εφημερίδες 5/11/2025
9 ώρες πριν
Μακελειό στα Βορίζια: Τι οδήγησε τα 3 αδέλφια να παραδοθούν στις Αρχές – Το κινητό και η επικοινωνία του 19χρονου με τον διοικητή του που τον «πρόδωσαν»
5 ώρες πριν
Χαλκίδα: Με τέσσερις μαχαιριές, στην κοιλιά και την καρδιά δολοφονήθηκε ο 20χρονος – Τα βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές
5 ώρες πριν
ΗΠΑ: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 11 τραυματίες σε συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων στο Λούισβιλ του Κεντάκι
9 ώρες πριν
«Γράμματα οργής» στη… θυρίδα των ΕΛΤΑ: Ο Σκλήκας παραιτήθηκε, το σχέδιο για «λουκέτα» παραμένει, οι αντιδράσεις συνεχίζονται – Το χρονικό και το παρασκήνιο
2 ώρες πριν
Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου: Ζυγοί, η Πανσέληνος αποκαλύπτει κρυφές εντάσεις και προδοσίες
8 ώρες πριν
Ανακαλύφθηκε άγνωστο θέατρο σε αρχαία ελληνική πόλη – Η θέση «κλειδί» απέναντι από ιερό του Διονύσου
44 λεπτά πριν
Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€
7 λεπτά πριν
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Νοεμβρίου
17 λεπτά πριν
Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η τέλεια νύφη – Μια δυνατή ιστορία για τις σχέσεις, τα ψέματα και το τίμημα της αλήθειας, από τη συγγραφέα Jen Marie Wiggins
21 λεπτά πριν