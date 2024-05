J2US: Με την Κατερίνα Λιόλιου σε ρόλο – έκπληξη και ανατρεπτικές ερμηνείες από τα ζευγάρια, έρχεται απόψε στις 21:00

Το show των εκπλήξεων και των ανατροπών, το Just the 2 of Us με τον μοναδικό Νίκο Κοκλώνη, έρχεται απόψε στις 21:00 στον Alpha, με ένα live που θα τα έχει όλα!

Η εκρηκτική Κατερίνα Λιόλιου, θα βάλει «φωτιά» στη σκηνή του J2US, ξεσηκώνοντας το κοινό με τις επιτυχίες της ενώ θα την απολαύσουμε και σε έναν ακόμη ρόλο – έκπληξη!

Τα 10 αγαπημένα ζευγάρια του show, μετά την Koklovision της προηγούμενης εβδομάδας, επιστρέφουν στο αποψινό διαγωνιστικό live με πολύ δυνατά τραγούδια, με σκοπό να εντυπωσιάσουν κοινό και κριτική επιτροπή και να συνεχίσουν την πορεία τους προς τον τελικό του J2US.

Η τελική απόφαση για το ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει από το J2US ανήκει στο κοινό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει τα αγαπημένα του ζευγάρια με θετική ψήφο, μέσω κλήσης, sms, καθώς και μέσα από την πλατφόρμα justvote.gr

Τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν απόψε τα ζευγάρια:

Γιώργος Αμούτζας – Τάνια

«Πιάνω Φωτιά»

Πηνελόπη Αναστασοπούλου – Ίαν Στρατής

«Σ’Αγαπώ»

Γαλάτεια Βασιλειάδη – Γιώργος Παπαδόπουλος

«Πυρετός»

Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου – Φειδίας

«Εμείς»

Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος – Daphne Lawrence

«Περασμένα Ξεχασμένα»

Μανώλης Κλωνάρης – Ζωή Παπαδοπούλου

«Πριν Χαθεί Το Όνειρο μας»

Δώρα Παντέλη – Αναστάσιος Ράμμος

«Πριγκιπέσσα»

Θανάσης Πάτρας – Φαίη Ρουμπίνη

«Καταιγίδα»

Γιάννης Σεβδικαλής – Σοφία Κουρτίδου

«Unstoppable»

Στάθης Σχίζας – Μαλού

«Καβάτζα»

Σε ένα special medley τραγουδιών θα απολαύσουμε και τη Ζωή Παπαδοπούλου με τον Αναστάσιο Ράμμο, οι οποίοι θα αφήσουν για λίγο στην άκρη τον ρόλο του coach και θα μας χαρίσουν μία πολύ ιδιαίτερη εμφάνιση.

Δείτε εδώ το trailer: