Η Realnews αυτής της Κυριακής

Με τίτλο: “Ερχεται νέος «κόφτης» στα Airbnb” κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews

Η εφημερίδα αποκαλύπτει τις λύσεις που προωθεί η κυβέρνηση για να αυστηροποιηθεί περαιτέρω το πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οκτώ έως δέκα περιοχές της Αθήνας, ενώ δρομολογούνται περιορισμοί στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά.

– Με τα νέα μέτρα επιδιώκεται η αύξηση των ακινήτων που θα διατεθούν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το οξύ στεγαστικό πρόβλημα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

– Στο πακέτο των παρεμβάσεων προβλέπονται επίσης ένα ευρύ πρόγραμμα αναβάθμισης παλαιών κλειστών κατοικιών, η κατασκευή διαμερισμάτων μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής και η αύξηση του αριθμού των δικαιούχων για το «Σπίτι μου 2».

 Οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από τον πρωθυπουργό πριν από το τέλος του έτους.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Κώστας Τσιάρας στην «R»: Πώς θα δοθούν 728 εκατ. ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους έως το τέλος του μήνα. «Για πρώτη φορά θα καταβληθούν αποζημιώσεις για ζημιές που έγιναν εντός του τρέχοντος έτους», δηλώνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η δύσκολη διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες και οι ειδικές ρυθμίσεις που εξασφάλισε η Ελλάδα για να καταβάλει τις ενισχύσεις για το 2025.

– Το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ελευσίνα. Το εμπορευματικό και ναυπηγικό κέντρο και η προοπτική για αύξηση της ελληνικής παρουσίας στην Ερυθρά Θάλασσα. «Τρέχουν» οι διαδικασίες για την εκκίνηση των έργων που περιλαμβάνουν νέο λιμάνι, κέντρο logistics και αναβάθμιση οδικού και σιδηροδρομικού άξονα με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029. Την ενίσχυση της προστασίας για τα εμπορικά πλοία που περνούν από το Σουέζ συζητούν Ουάσιγκτον και Αθήνα. Η αποστολή των ελληνικών φρεγατών και το μέλλον της ευρωπαϊκής επιχείρησης κατά των Χούθι. Πώς ξεδιπλώνεται η ατζέντα Τραμπ για την ανατολική Μεσόγειο. Ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας και η αμηχανία της Τουρκίας.

– Το τελευταίο βήμα πριν από το νέο κόμμα. Οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του.

– Αλλάζει πίστα η Βασιλίτσα. Ο επενδυτικός σχεδιασμός για την αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου των Γρεβενών από τον όμιλο D Group του Δρ. Δημητρίου Δερπάνη.

– Μακελειό στα Βορίζια: «Τα παιδιά έχουν ποτιστεί με μίσος». Εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι που βρίσκονται στο χωριό του Ηρακλείου μιλούν στην «R» για το πολεμικό κλίμα που επικρατεί ακόμα και μεταξύ των ανήλικων μελών των δύο αντίπαλων οικογενειών.

– Ο CEO της τηλεφωνικής απάτης! Ποιος είναι ο 49χρονος που έστησε την εγκληματική οργάνωση με κέρδη 35 εκατ. ευρώ μέσα σε 2,5 χρόνια. Το αρχηγείο στο Ζευγολατιό Κορινθίας, οι 40 «εργαζόμενοι» και τα 5.000 θύματα.

– Εκαναν πάρτι με την αμοιβή από τη δολοφονία του Γ. Λάλα. Λαμπερή δεξίωση σε πολυτελή μεζονέτα διοργάνωσε ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες μετά την εκτέλεση του 41χρονου στην Αράχωβα.

Δείτε βίντεο:

 

