Γιατί ρε πατέρα- επόμενο επεισόδιο: Νέος έρωτας για τον Φώντα

Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε στο 6ο επεισόδιο

Tο σχέδιο διάσωσης της Βιβής είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχει προκαλέσει ένταση σε όλους, καθώς το βασικό πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι ένα: Πώς θα μπουν στο σπίτι του Μιχαήλου.

Η λύση βρίσκεται τελικά, μετά από αρκετή σκέψη, και φέρνει μαζί της νέες και απρόσμενες γνωριμίες. Η Τίνα, γειτόνισσα του Μιχαήλου, βρίσκει τον έρωτα της ζωής της στο πρόσωπο του Φώντα.

Όλα πηγαίνουν άψογα και σύμφωνα με το σχέδιο, μέχρι που μία πτώση από μπαλκόνι και τα κομμένα φρένα ενός αυτοκινήτου θα κάνουν την απόλυτη ανατροπή.

«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»_ Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου_ Δευτέρα στις 22:30 στον ΑΝΤ1

Δείτε το τρέιλερ

 Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

