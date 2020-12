Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον και ο Ράμι Μάλεκ ενώνονται για να κυνηγήσουν έναν επικίνδυνο δολοφόνο στην ταινία «The Little Things». Στην ταινία θα πρωταγωνιστήσει και ο Τζάρεντ Λέτο, ο ρόλος του οποίου δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός. Ωστόσο ο ηθοποιός δηλώνει ενθουσιασμένος από τη συνεργασία του. «Είναι ένα κλασικό θρίλερ με μία έκπληξη στο τέλος γεμάτη αγωνία και μυστήριο. Νομίζω ότι οι άνθρωποι θα διασκεδάσουν βλέποντας το "The Little Things". Θα τους ταξιδέψει» λέει ο Λέτο στο περιοδικό People.

«Η συνεργασία με δύο νικητές των Όσκαρ ήταν ένα όνειρο. Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον είναι ο Μπράντο μου. Είναι ο απόλυτος θρύλος, μια φυσική δύναμη. Ο Ράμι είναι αξιοθαύμαστος. Ένας από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς, και οι δύο ήταν η απόλυτη ευχαρίστηση».

Ο σεναριογράφος Τζον Λι Χάνκοκ (The Blind Side) είναι εξίσου ενθουσιασμένος που οι άνθρωποι θα «βυθιστούν» σε μία ιστορία που έγραψε πριν από 28 χρόνια.

«Έγραψα τα "Little Things" το 1992, 1993, οπότε τα είχα για πολύ καιρό» είπε και πρόσθεσε: «Είναι ένα θρίλερ με αστυνομικούς να κυνηγούν έναν δολοφόνο, αλλά σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος αυτού του είδους, τα πράγματα ξετυλίγονται αντί να εμφανίζονται όλα μαζί στην τρίτη πράξη. Νομίζω ότι οι κινηματογραφόφιλοι θα εκτιμήσουν τις απροσδόκητες ανατροπές της ιστορίας, τα θέματα καθώς και την πλοκή και φυσικά, οι εξαιρετικές ερμηνείες των Ντένζελ, Ράμι και Τζάρεντ, καθώς και του υπόλοιπου καστ».

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου 2021 σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες και στο HBO Max.

Πηγή: ΑΠΕ