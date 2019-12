Στη λέσχη των σταρ ελίτ εντάχθηκαν πρόσφατα και άλλοι ηθοποιοί με υπέρογκες αμοιβές για τις τηλεοπτικές εμφανίσεις τους, σύμφωνα με το Variety.

Συγκεκριμένα, οι πρωταγωνίστριες του "The Morning Show", Τζένιφερ Άνιστον και Ριζ Γουίδερσπουν αμείβονται με ένα εκατομμύριο δολάρια για κάθε επεισόδιο της σειράς της Apple TV+. Το ίδιο και η Νικόλ Κίντμαν για τη σειρά "Nine Perfect Strangers". Η Γουίδερσπουν παίρνει επίσης 1,1 εκατ. δολάρια για κάθε επεισόδιο της σειράς "Little Fires Everywhere".

Ο Στιβ Καρέλ έχει αμοιβή 750.000 δολ. για κάθε επεισόδιο του "The Morning Show" αλλά κερδίζει επίσης ένα εκατομμύριο δολάρια για την κωμωδία του Netflix, “Space Force”.

Την αμοιβή τού ενός εκατομμυρίου για κάθε επεισόδιο έχει εξασφαλίσει ο Τζεφ Μπρίτζες για το “The Old Man”, ενώ η Κέρι Ουάσινγκτον για το “Little Fires Everywhere” θα πάρει 1,1 εκατ. δολάρια.

Ο Χάρισον Φορντ για τη σειρά “The Staircase” για κάθε επεισόδιο θα λαμβάνει 1,2 εκατ. δολάρια.

"Σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπάρχει μια φρενίτιδα παροχών" δήλωσε ο πρόεδρος της Fremantle, υπεύθυνος για σενάρια ψυχαγωγίας στη Β. Αμερική, Ντάντε Ντι Λορέτο στο Variety.

"Υπάρχουν πολλά χρήματα που έχουν πέσει στο τηλεοπτικό σύμπαν εξαιτίας των νέων εταιρειών που εισέρχονται στην αγορά και της επιθυμίας να έχουν πολύ γρήγορα αντίκτυπο" ανέφερε.

Στο δημοσίευμα του Variety ένας άλλος μάνατζερ ηθοποιών, πιστεύει ότι μπορεί σύντομα να υπάρχουν αμοιβές 2 εκατ. δολάρια, αν πρωταγωνιστές, όπως οι Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Τομ Κρουζ ή Μπραντ Πιτ τελικά υποκύψουν στο δέλεαρ των τηλεοπτικών σειρών.

Η Έλεν ΝτεΤζένερις για το σπέσιαλ αφιέρωμα των 70 λεπτών στο Netflix πήρε 20-25 εκατ. δολάρια και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας