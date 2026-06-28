Πάολα Μπαντόσα: «Έζησα πολλά ΄τοξικά πράγματα με τον Στέφανο Τσιτσιπά» – «Δεν θα αναφέρω ξανά το όνομά του»

Η Ισπανίδα τενίστρια Πάουλα Μπαντόσα μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε, ακόμη και μετά τον χωρισμό της από τον Στέφανο Τσιτσιπά, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να αναφερθεί ξανά στο παρελθόν. Σχολίασε επίσης το viral βίντεο με τον Απόστολο Τσιτσιπά, τον πατέρα του διάσημου τενίστα, ο οποίος φαίνεται να την κοιτά με δυσαρέσκεια.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Η Ισπανίδα τενίστρια Πάολα Μπαντόσα
Πηγή: Sport 24
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Πάουλα Μπαντόσα μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε, ακόμη και μετά τον χωρισμό της από τον Στέφανο Τσιτσιπά, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να αναφερθεί ξανά στο παρελθόν.
  • Η Ισπανίδα τενίστρια σχολίασε και το viral βίντεο με τον Απόστολο Τσιτσιπά, τον πατέρα του διάσημου τενίστα, ο οποίος φαίνεται να την κοιτά με δυσαρέσκεια, δηλώνοντας: «Το πρόσωπό μου τα λέει όλα. Το βίντεο αυτό τα συνοψίζει όλα».
  • Η Μπαντόσα τόνισε πως «έκλεισα ένα κεφάλαιο και τώρα νιώθω πιο ελεύθερη», προσθέτοντας πως θέλει να γυρίσει σελίδα και να μην αναφερθεί ξανά σε αυτούς τους ανθρώπους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Ισπανίδα τενίστρια Πάουλα Μπαντόσα, μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε, ακόμη και μετά τον χωρισμό της από τον Στέφανο Τσιτσιπά, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να αναφερθεί ξανά στο παρελθόν, ενώ σχολίασε και το viral βίντεο με τον Απόστολο Τσιτσιπά, τον πατέρα του διάσημου τενίστα, ο οποίος φαίνεται να την κοιτά με δυσαρέσκεια.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πέφτει στο Νο65 του κόσμου μετά τον αποκλεισμό του στο Masters του Μόντε Κάρλο

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του τουρνουά του Wimbledon, η Πάουλα Μπαντόσα παραχώρησε συνέντευξη Τύπου και κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούσαν τόσο την προσωπική της ζωή όσο και τη δύσκολη περίοδο που, όπως έχει αναφέρει, πέρασε κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Η Ισπανίδα τενίστρια, που ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της απέναντι στην Έμα Ναβάρο (30/6, 13:00), δεν απέφυγε το θέμα και απάντησε με ειλικρίνεια όταν ρωτήθηκε για τα «τοξικά πράγματα», στα οποία είχε αναφερθεί και στο παρελθόν.

Τσιτσιπάς: «Προτιμώ μη τενίστρια σύντροφο» – Η αντίδραση της πρώην συντρόφου του

«Ήταν πάρα πολλά», ήταν η πρώτη της αντίδραση, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Το είχα ήδη πει και το επιβεβαίωσαν κι άλλες παίκτριες, γιατί στο tour γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο γι’ αυτό, ούτε να δώσω περισσότερες εξηγήσεις. Όλα μπαίνουν στη θέση τους από μόνα τους.

Εντυπωσιακός ο Τσιτσιπάς απέκλεισε και τον Μπούμπλικ προκρινόμενος στον 3ο γύρο του Madrid Open

Απλά, ως άνθρωπος και ως γυναίκα, ήθελα να εξηγήσω ότι δεν υπήρχαν μόνο οι τραυματισμοί, υπήρχαν κι άλλα πράγματα από πίσω για τα οποία υπέφερα για έναν χρόνο, τόσο εγώ όσο και το περιβάλλον μου. Ήταν πολύ δύσκολο και το να ξαναδώ τον εαυτό μου καλά, μου έδωσε τη δύναμη να μιλήσω γι’ αυτά που πέρασα και πολύς κόσμος ταυτίστηκε με την ιστορία μου.

Είναι ένα πρόσωπο που δεν πρόκειται να αναφέρω ξανά. Έχω τον χαρακτήρα μου. Το έβγαλα από μέσα μου, έκλεισα ένα κεφάλαιο και τώρα νιώθω πιο ελεύθερη. Θέλω να γυρίσω σελίδα και να μην αναφερθώ ξανά σ’ αυτούς τους ανθρώπους».

Η Μπαντόσα ρωτήθηκε ακόμη και για το viral βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο Απόστολος Τσιτσιπάς, να την κοιτά με αντιπάθεια, με την ίδια να δίνει μια λιτή αλλά χαρακτηριστική απάντηση:

«Μου το έστειλαν φίλοι αυτό το βίντεο. Το πρόσωπό μου τα λέει όλα. Το βίντεο αυτό τα συνοψίζει όλα. Όποιος ήταν κοντά εκείνη την περίοδο και έζησε την κατάσταση, ξέρει σε τι αναφέρομαι».

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ