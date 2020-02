Ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ χαμογέλασαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας της Μάργκοτ Ρόμπι λόγω των αναφορών στο Megxit.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, ήταν οι επίτιμοι καλεσμένοι της βραδιάς των βραβείων BAFTA και αντέδρασαν κομψά στα όσα είχε να πει ο Μπραντ Πιτ για την αποδοχή του βραβείου για τον ρόλο του στην ταινία Once Upon a Time in Hollywood.

Αν και ο γοητευτικός ηθοποιός απουσίαζε, η συμπρωταγωνίστρια του ανέλαβε να διαβάσει την ομιλία του.

"Ξεκινάει λέγοντας 'Γεια σου Βρετανία, έμαθα ότι μόλις έγινες single, όπως και εγώ. Καλωσήρθες στο κλαμπ. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα για τον διακανονισμό του διαζυγίου. Λέει επίσης ότι θα ονομάσει το βραβείο του, Χάρι, γιατί είναι πολύ ενθουσιασμένος που θα το πάρει μαζί του στις ΗΠΑ. Είναι δικά του λόγια, όχι δικά μου" τόνισε η όμορφη ηθοποιός μπροστά στους γαλαζοαίματους.