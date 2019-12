Ελίζαμπεθ Τέιλορ ντύθηκε η Κιμ Καρντάσιαν για τις ανάγκες φωτογράφισης στο περιοδικό 7Hollywood και κόβει την ανάσα με την πιο σέξι φωτογράφιση που έχει παρουσιάσει ποτέ.

Η τηλεπερσόνα εμφανίζεται και topless ενώ κρύβει τα μακριά μαλλιά της κάτω από μία περούκα που την κάνει να μοιάζει περισσότερο με το κούρεμα της θρυλικής Χολιγουντιανής σταρ.

Το στυλ της φωτογράφησης επιμελήθηκε ο Μάνφρεντ Τιερί Μιγκλέρ και τη σκηνοθέτησε ο Άλιξ Μάλκα. Η Κιμ μοιράστηκε κάποια στιγμιότυπα με τους θαυμαστές της και προκάλεσε παραλήρημα.

Mrs. West is featured in the upcoming issue of @7Hollywood_Mag, wearing @ManfredTMugler. Stay tuned for the issue, coming soon! pic.twitter.com/kHFM4ukKnZ