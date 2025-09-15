Ζελένσκι: Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν σε τομείς της περιφέρειας Σούμι κοντά στα σύνορα

Έυη Απολλωνάτου

διεθνή

Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του μπόρεσαν να προελάσουν σε τομείς κοντά στα σύνορα της περιφέρειας Σούμι, όπου στρατεύματα της Ρωσίας προσπαθούν μήνες να αποκτήσουν ερείσματα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε, επικαλούμενος τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου, ότι ρωσικές μονάδες υπέστησαν σημαντικές απώλειες στις περιφέρειες Ντονέτσκ και Χάρκοβο, κατά μήκος της γραμμής επαφής – των μετώπων–, μήκους 1.000 χιλιομέτρων.

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους έκανε τις δηλώσεις αυτές ενώ όλη την εβδομάδα η άλλη πλευρά έλεγε πως κερδίζει έδαφος στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους με βραδύ ρυθμό στην ανατολική Ουκρανία και σχεδόν καθημερινά τελευταία ανακοινώνουν πως κατέλαβαν χωριά.

Η Μόσχα έχει προσαρτήσει τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες– Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα – αν και έχει μερικό έλεγχο. Δεν έχει καταφέρει να πάρει τον έλεγχο της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, όπου μέχρι στιγμής η Μόσχα δηλώνει ότι έχει καταλάβει σειρά χωριών και κοινοτήτων κατά μήκος των διοικητικών ορίων της.

«Έχουμε καλά αποτελέσματα στις παραμεθόριες περιοχές της περιφέρειας Σούμι», τόνισε ο πρόεδρος Ζελένσκι επικαλούμενος αναφορά του επιτελάρχη Ολεξάντρ Σίρσκι. «Οι μονάδες μας συνεχίζουν να προελαύνουν προς την κατεύθυνση των συνόρων της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Αφότου εξεδίωξαν ουκρανικά στρατεύματα από τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ νωρίτερα φέτος, ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να δημιουργήσουν μία ουδέτερη ζώνη, όπως την αποκαλεί το Κρεμλίνο, στην περιφέρεια Σούμι. Οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν και μεγαλύτερες πόλεις, ιδίως την ομώνυμη περιφερειακή πρωτεύουσα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε ακόμη λόγο για αξιοσημείωτες ρωσικές απώλειες κοντά στην Κούπιανσκ, σε τομέα στην βορειοανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου υπό ρωσική πίεση επί μήνες.

«Συνεχίζουμε να επιχειρούμε στην κατεύθυνση της Ντομπροπίλια», τόνισε αναφερόμενος σε δήμο κοντά στην Πόκροφσκ, επίκεντρο μαχών στο πλαίσιο της προσπάθειας του ρωσικού στρατού να ελέγχει πλήρως το Ντονέτσκ. «Είναι σημαντικό πως οι ρωσικές επιθέσεις απωθούνται από τα αγόρια μας», πρόσθεσε.

Από την άλλη, ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης του Ντονέτσκ, ο Ντένις Πουσίλιν, ανέφερε πως οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν κινήσεις «λαβίδας» κοντά σε χωριά που περιβάλλουν την Πόκροφσκ.

Δυτικότερα, ο περιφερειάρχης της Χερσώνας Ολεξάντρ Προκούντιν ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς και επιδρομές drones.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΙΝΑΠ: Στάση εργασίας για την μετακίνηση νευροχειρουργού από το «Θριάσιο» στο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος: Ποιες μικρές αλλαγές στο περπάτημα μπορεί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση

Έρευνα: Πόσο στοίχισαν στην ευρωπαϊκή οικονομία τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα του φετινού καλοκαιριού – Αποκαλυπτικά στ...

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 1.213 προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία: Από σήμερα η κατάθεση του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης

Οι τριπλοστρωματικές υπερδομές moiré ξεκλειδώνουν ρυθμιζόμενο έλεγχο των διαμορφώσεων εξιτονίων

Αν δείτε αυτό το μήνυμα το iPhone σας δέχεται επίθεση – Τι πρέπει να κάνετε
περισσότερα
11:53 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Θα κηρύξει την Ουάσινγκτον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της διένεξης με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι θα κηρύξει την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουά...
23:08 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πώς η τεράστια αύξηση της παραγωγής drones στη Ρωσία αλλάζει τα δεδομένα – Ανάλυση

Τρία χρόνια πριν, όταν η Ρωσία εισήγαγε αυτοκαταστρεφόμενα drones από το Ιράν για χρήση στον π...
22:47 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Μήνυμα Λούλα σε Τραμπ: «Η δημοκρατία και η κυριαρχία της Βραζιλίας δεν είναι διαπραγματεύσιμες»

Ο πρόεδρος Λούλα ντ Σίλβα απαντά στα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για την καταδίκη του Μπολσονάρο...
22:25 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Επικοινωνία Γεραπετρίτη και Ζαχαράκη με τον νέο Αρχιεπίσκοπο της Μονής Σινά, Συμεών Παπαδόπουλο

Με τον νέο Αρχιεπίσκοπο της Μονής Σινά Συμεών Παπαδόπουλο, επικοινώνησαν ο Υπουργός Εξωτερικών...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος