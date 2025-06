Ζελένσκι: Καλεί τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ να επενδύσουν στην αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Τρίτη (24/6) τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας και να παρεμποδίσουν τις αποστολές εξαρτημάτων που χρησιμοποιεί η Ρωσία για την παραγωγή όπλων.

«Παρακαλώ, ας βεβαιωθούμε ότι το αμυντικό δυναμικό μας και το δυναμικό των εταίρων μας λειτουργούν για την ειρήνη μας και όχι για την τρέλα της Ρωσίας», δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

“We could produce 8 million (!) drones per year, but we lack the funding,” Zelensky said at the NATO summit.

The West is still holding back $300 billion in russian assets.🫣

