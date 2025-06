Βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ χτυπά εκ νέου την πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν – Καταστροφές σε κρίσιμες υποδομές

Ο στρατός του Ισραήλ (IDF) έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που καταγράφει τις καταστροφές μετά τα τελευταία αεροπορικά πλήγματα στην πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν, στο Ιράν.

Σύμφωνα με τους IDF, το πρώτο πλήγμα στο Ισφαχάν στις 13 Ιουνίου «κατέστρεψε αρκετά κρίσιμα τμήματα, περιλαμβανομένης της υποδομής μετατροπής ουρανίου και εργαστηρίων».

Οι πρόσφατες νυχτερινές επιθέσεις είχαν στόχο «να προκαλέσουν περαιτέρω ζημιές στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», δήλωσαν οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

“Overnight, we deepened the strike on the nuclear site in Isfahan and in western Iran. On the screen, you can see the site where reconversion of enriched uranium takes place. This is the stage following enrichment in the process of developing a nuclear weapon. We had already… pic.twitter.com/UbWO3M8PBV

