Βίντεο: Η στιγμή που η γερουσιαστής της Φλόριντα Ileana Garcia χάνει τις αισθήσεις της στο βήμα – «Πρέπει να καθίσω γιατί δεν αισθάνομαι καλά»

Ένα αναπάντεχο περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης στο Μαϊάμι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την κατάργηση της φθορίωσης του νερού στη Φλόριντα, όταν η ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Ileana Garcia λιποθύμησε πάνω στο βήμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στον κυβερνήτη Ron DeSantis και αρκετούς αξιωματούχους, προκαλώντας στιγμές ανησυχίας, ενώ ο γενικός χειρουργός της Πολιτείας, Joseph Ladapo, έσπευσε να τη συγκρατήσει πριν σωριαστεί στο έδαφος.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η γερουσιαστής της πολιτείας, Garcia, που δεν ανήκει στην ομοσπονδιακή Γερουσία των ΗΠΑ, σταμάτησε απότομα να μιλά, φανερά καταβεβλημένη.

«Κυβερνήτα, συγχωρήστε με, πρέπει να καθίσω γιατί δεν αισθάνομαι καλά», είπε, προτού τα βλέφαρά της κλείσουν και χάσει προσωρινά τις αισθήσεις της.

Ο Ladapo αντέδρασε άμεσα και τη στήριξε λέγοντας: «Έι, σε κρατάω», και τη βοήθησε να καθίσει προσεκτικά σε μια καρέκλα.

WATCH: The moment Florida Surgeon General Joseph Ladapo caught Sen. Ileana Garcia as she seemingly fainted or nearly passed out speaking at a press conference today

Garcia ultimately was fine and finished her remarks at the podium pic.twitter.com/Olloxog0AF

