Τραγωδία στη Βραζιλία: Βίντεο από τη συντριβή αερόστατου με 21 επιβαίνοντες – 8 νεκροί

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη αερόστατο με 21 επιβαίνοντες στη νότια πολιτεία Σάντα Καταρίνα της Βραζιλίας, ανέφερε σήμερα ο κυβερνήτης της πολιτείας, Ζορζίν Μέλου σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.



Ένα συγκλονιστικό βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X δείχνει τις φλόγες από τον καυστήρα να εκτοξεύονται προς το αερόστατο, το οποίο ξεφουσκώνει γρήγορα, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού.

🚨

At least eight people were killed when a hot air balloon carrying 22 individuals crashed in Praia Grande, located in Brazil’s southern state of Santa Catarina. The state governor confirmed the incident, adding that two survivors have been rescued and search efforts are… pic.twitter.com/CFqBW03gZ2

— The Tradesman (@The_Tradesman1) June 21, 2025